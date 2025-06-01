На пассажирский поезд в Брянской области РФ рухнул мост

Происшествия
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Чисто жертв увеличилось до семи человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

t.me/s/mmtproc

В результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области погибли семь человек, 30 пострадали, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"По оперативным данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути, к сожалению, семеро погибших. В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе 2 детей", - написал он в своем телеграм-канале.

Богомаз уточнил, что двое пострадавших, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии.

"На месте происшествия работали 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, а также автобусы для доставки в пункты временного размещения", - подчеркнул он.

Аварийно-спасательные работы продолжаются, добавил губернатор.

Ранее МЧС РФ сообщало о трех погибших и 28 пострадавших в результате обрушения моста.

#Россия #поезд #обрушение #мост #Брянская область

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