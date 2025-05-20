Военнослужащие столичной бригады приняли присягу на верность Родине
Время диктует стиль
Ждать ли земледельцам нашествия насекомых-вредителей?
Премьер-лига: в лидеры выходит «Актобе»
Остался в селе и не пожалел
Весна, которая не кончается
Наследие Ходжи Ахмеда Ясауи
Интеллект искусственный, зато молоко – натуральное
Незаконный бизнес обосновался в Интернете
С легкой руки медсестры
Договора фиктивные, сроки – реальные
Легла рентабельность на плечи пассажиров
Растет число объектов, адаптированных для нужд инвалидов
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам определения страны происхождения товаров
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о предоставлении Правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения Соединенных Штатов Америки в городе Алматы
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии об условиях пребывания Секретариата на территории Республики Казахстан от 26 июня 2007 года
В интересах будущих поколений
В Казахстане резко изменится погода
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Автовладельцы будут проходить биометрию в спецЦОНах
В Семее открылся центр поддержки дольщиков
Известному политическому деятелю, журналисту, политологу Куанышу Султанову исполнилось 80 лет
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Бесценное богатство из отходов
Казахстан лидирует по качеству жизни в Центральной Азии
Казахстан завершает этап госпрограммы геологического изучения недр
Восемь проектов в рыбной отрасли реализуют в Атырау
В различных сферах экономики республики заняты свыше 9,2 млн человек
Крупные города США уходят под воду
Международный турнир по Counter-Strike проходит в Астане
ИИ: на пороге новой технологической эпохи
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
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