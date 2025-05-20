Делегация Парламента во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, прошедшем в столице Кыргызской Респуб­лики.

Перед началом мероприятия глав парламентских делегаций принял Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Глава рес­публики высоко оценил роль Парламентской ассамблеи ОДКБ в законодательной поддержке деятельности организации и пожелал успешного проведения заседания.

Выступая на Совете ПА ОДКБ, Ерлан Кошанов пожелал торага Жогорку Кенеша Нурланбеку Шакиеву успешной реализации приоритетов кыргызского председательства в организации в 2025 году. Глава казахстанской делегации обратил внимание коллег на рост незаконного оборота наркотиков и интернет-мошенничества в странах – участницах ОДКБ. Он призвал объединить усилия в создании законодательного заслона этим глобальным вызовам. Спикер Мажилиса подчеркнул, что жертвами этих преступлений становятся миллионы людей, а их организаторы зачастую действуют из-за рубежа.

– Парламентская ассамблея ОДКБ может содействовать созданию общего правового пространства в сфере противодействия синтетическим нар­котикам и киберпреступности. Казахстанские депутаты готовы активно подключиться к этой работе. Тем более что у нас уже есть правовые наработки по этим вопросам. По поручению Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на законодательном уровне существенно ужесточена ответственность за наркопреступления. До конца текущей сессии Парламента мы планируем также законодательно ужесточить ответственность за интернет-мошенничество, – отметил Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса также призвал парламентариев стран ОДКБ держать в фокусе постоянного внимания ситуацию в Афганистане, которая, по его словам, движется в сторону стабилизации. Ерлан Кошанов озвучил мнение казахстанской стороны о необходимости укреп­ления таджикско-афганской границы. На решение этого вопроса направлена Целевая межгосударственная программа ОДКБ, принятая на Астанинском саммите. Второй задачей он обозначил консолидацию международных усилий по оказанию помощи Афганистану и решению острых гуманитарных проблем этой страны.

Спикер Мажилиса напомнил, что именно для этого в Алматы создан Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана. Завершая свое выступление, Ерлан Кошанов отметил, что залогом успешного сотрудничества в Парламентской ассамблее ОДКБ является взаимное уважение и доверие, и пожелал успешной реализации всех достигнутых договоренностей.

В рамках мероприятия главы парламентских делегаций приняли участие в возложении цветов к Вечному огню у Монумента Победы в Бишкеке.