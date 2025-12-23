О развитии экономики население судит не по сухим отчетам, а по собственному кошельку. Если есть работа, стабильная зарплата и продукты в холодильнике, значит, в общем и целом все хорошо.

Тем не менее эти простые вещи связаны с такими сложными понятиями, как региональный валовый продукт, объем промышленного производства и инвестиции в реальный сектор. Если говорить о Карагандинской области, то ее экономика в течение 2025 года показывала стабильный рост. Местные предприятия произвели продукции более чем на 4 трлн тенге, инвес­торы вложили в проекты почти 1,5 трлн тенге.

– Если делать акцент на обрабатывающем секторе, то здесь положительная динамика наблюдается в металлургии, химической промышленности, производстве резиновых и пластмассовых изделий, а также в машинострое­нии, – отмечает заместитель руководителя управления предпринимательства и промышленности области Алибек Молдакаримов. – Основной точкой роста стала индустриальная зона Saran. Здесь на заводе QazTehna уже выпустили 2 000 автобусов и спецмашин, на предприятии Tengri Tyres произвели полмиллиона автомобильных шин, на площадке Silk Road Electronics собрали 250 тысяч телевизоров, стиральных машин, другой бытовой техники.

Показатели в обрабатывающей промышленности растут по большей части благодаря цветной и черной металлургии. Производство меди в уходящем году увеличилось более чем на семь процентов, а стали и чугуна – на пять.

Надо отметить, что промышленные гиганты не скупятся на инвестиции. Только АО «Qarmet» вложило в модернизацию производства более 350 млрд тенге. В результате на 28% снизилась себестоимость продукции, а количест­во выплавляемых видов стали возросло с 260 до 350. Вместе с тем по поручению Главы государства промышленный гигант налаживает выпуск премиальных марок стали, включая те, что подходят для строительства АЭС.

Если говорить об инвестиционных проектах в промышленности, то их в нынешнем году осуществлено 17. Самый крупный связан со строительством и запуском завода кремниевых сплавов Qaragandy Power Silicon. Предприятие дислоцируется на территории специальной экономической зоны «Сарыарка» и считается якорным.

Инвестор вложил в него почти 63 млрд тенге, рассчитывая на то, что предприятие будет выпус­кать и экспортировать более 95 тыс. тонн продукции в год. Пока оно не вышло на полную мощность. Здесь, по данным управления предпринимательства и промышленности, введены в строй только две из четырех плавильных печей.

Кроме того, в СЭЗ «Сарыарка» реанимирован простаивавший более пяти лет завод по выпус­ку металлургического кремния «Тау-Кен Темир». Его печи способны ежегодно выплавлять свыше 21 тыс. тонн этого стратегического сырья.

В индустриальной зоне Saran в 2025 году появилось два новых объекта – завод горячего цинкования металлоконструкций и производство стальных прямошовных труб. Здесь после выхода на проектную мощность получат работу более 500 специалистов.

– В 2026 году планируем осуществить 15 инвестпроектов на 240 миллиардов тенге, – сообщил представитель управления предпринимательства и промышленности. – В частности, ожидается запуск производства теплоизоляционных материалов, а также грузовых автомашин марки Howo. На территории индустриальной зоны Saran будут выпускаться около 10 тысяч машин в год. Да, на первых порах это будет крупноузловое сборочное производство, но со временем локализация возрастет. Так, к примеру, ее уровень при производстве автобусов сегодня достигает 50 процентов.

Отметим, что за 2025 год возрос и экспортный потенциал области. Дислоцирующиеся здесь предприятия продают за границу уголь, сталь, ферросплавы, металлоизделия, пшеницу, мясо и сухое молоко. Эти товары отправляются в 70 государств, в числе которых Россия, Китай, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, Вьетнам, а также в страны Евросоюза.

Ради объективности надо сказать, что в отдельных отраслях есть серьезные проблемы. В частности, сектор тяжелого машиностроения вынужден снижать объемы производства из-за нехватки квалифицированных специалистов – токарей, фрезеровщиков, слесарей и сварщиков. Предприятия пищевой отрасли испытывают трудности из-за высокой конкуренции как с отечественными, так и с иностранными производителями. По этой причине в Караганде недавно закрылся хлебозавод «Сарыарка нан». Построенный 10 лет назад, он был загружен всего на треть. В результате под увольнение попали около 500 человек.

Штормит и одно из горнодобывающих предприятий регио­на – шахту «Кировская». Она выдает на-гора уголь, который после переработки экспортируют в Европу. В ноябре здесь произошло сокращение штата, под которое попали несколько сотен угольщиков.

Тем не менее, подводя итоги уходящего года, можно сказать, что в целом экономика Карагандинской области развивается по нарастающей. В регион приходят инвесторы и вкладывают свои деньги в новые производства. В госбюджет поступают налоги, что дает возможность строить жилье, ремонтировать дороги и благоустраивать населенные пункты. Все это позитивно отражается на уровне жизни жителей региона.