На пути к стратегическому партнерству

В Эр-Рияде прошло 6-е заседание Казахстанско-саудовской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК) с участием двух сопредседателей МПК – заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу и минист­ра инвестиций КСА Халида бен Абдулазиза Аль-Фалиха.

Открывая мероприятие, Мурат Нуртлеу отметил стратегическую важность активизации сотрудничества между государственным и частным секторами двух стран. Он заострил внимание на огромном потенциале саудовского рынка для укрепления торгово-экономических отношений, а также безграничные перспективы расширения инвестиционного партнерства. По словам главы МИД РК, большие возможности для дальнейшего углубления взаимодействия есть в таких отраслях, как «зеленая» энергетика, продовольственная безопасность, транспорт и логистика, горнодобывающая промышленность, нефтехимия, сельское хозяйство, финансы и туризм.

– Саудовская Аравия является важнейшим партнером Казахстана как на Ближнем Востоке, так и на международной арене в целом. Личные доверительные контакты между нашими лидерами создают прочную основу для взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и открывают нам широкие возможности, – заявил Мурат Нуртлеу.

На заседании МПК с конкретными предложениями выступили представители государственных органов и деловых кругов ­Казахстана и Саудовской Аравии. Саудовским инвесторам были презентованы инвестиционные возможности нашей страны, меры государственной поддержки и новые подходы, применяемые в работе по привлечению инвестиций.

В рамках заседания МПК был организован казахско-саудовский инвестиционный «круглый стол», собравший более 100 представителей бизнеса двух стран.

Выступая на данном деловом мероприятии, Мурат Нуртлеу отметил, что, несмотря на непрос­тую экономическую ситуацию в мире, всесторонние отношения Астаны и Эр-Рияда продолжают активно развиваться. Прочной основой этому служит серьезный интерес деловых кругов двух стран к выведению сотрудничест­ва в реальную взаимовыгодную плоскость. Саудовские компании были приглашены в Казахстан для изучения потенциала нашей страны с последующим созданием совместных предприятий.

Со своей стороны Халид Аль-Фалих отметил высокий интерес руководства КСА к укреплению разноплановых связей с Казах­станом, который рассматривается в качестве лидера региона Центральной Азии.

– Казахстан – крупнейшая страна с огромной территорией, богатейшими запасами природных ресурсов и высоким человеческим капиталом. Для нас крайне важно сегодня вывести отношения с вашей страной на самый серьезный уровень, что предполагает доверительный политический диалог, взаимовыгодные торгово-экономические связи, а также масштабные инвестиции в вашу экономику, – заявил саудовский министр.

На мероприятии также выступили руководители более 30 крупных компаний Королевства, представляющих разные сферы бизнеса, в том числе такие гиганты, как Saudi Aramco и ACWA Power. Надо отметить, что последняя уже приступает к реализации проектов по ВИЭ на территории Казахстана.

По итогам мероприятий подписан Протокол 6-го заседания Межправительственной комиссии, а также Меморандум о взаи­мопонимании между Банком развития Казахстана и Экспортно-­импортным банком Саудовской Аравии.

Как отмечается в сообщении МИД РК, согласно подписанному протоколу, стороны намерены в начале 2024 года открыть совместный инновационный хаб, который позволит казахстанским стартап-проектам получить выход на рынки Ближнего Востока и Северной Африки и будет способствовать продвижению странового бренда Казахстана как IT-страны.

В Эр-Рияде глава МИД РК также провел двусторонние переговоры с министром инвестиций КСА, председателем Совета директоров ACWA Power Мухаммедом Абу­найяном и президентом Исламского банка развития Мухаммедом Аль-Джассером.

В рамках работы МПК между Казахстаном и Саудовской ­Аравией было также подписано межправительственное соглашение об освобождении владельцев дипломатических и служебных⁄специальных паспортов от визовых требований.