Наказание за домашнее насилие ужесточается в Казахстане

Мажилис
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, законопроект инициирован депутатами Мажилиса во исполнение поручения главы государства в части ужесточения наказания за любые формы насилия.

Законопроект направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактику и пресечение преступлений в отношении женщин и детей.

Проектом закона предусматриваются правовые нормы, направленные на укрепление института семьи, обеспечение безопасности детей, в том числе посредством введения особых механизмов государственного контроля интернатных оранизаций для детей всех типов и форм, обязательности лицензирования учреждений, оказывающих специальные социальные услуги и образовательно-оздоровительные услуги для детей.

Законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в действующее законодательство в части повышенная степени ответственности за квалифицированные составы отдельных преступлений против несовершеннолетних, а также усилены механизмы обеспечения защиты прав женщин и детей.

В частности, законопроектом предусматривается криминализация деяний, направленных на умышленное причинение легкого вреда здоровью, побоев, приставание сексуального характера к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а также пропаганду самоубийства.

Предусматривается усиление уголовной ответственности по составам преступлений, направленным на убийство, изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера малолетнего лица, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, истязание.

Также проектом закона предусматривается открытие Центров поддержки семьи в районах, определяется их функционал.

Вводятся нормы по функционированию контакт-центра 111, целью которого является оказание всестороненей помощи по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей. 

Законопроектом определяется компетенция местных исполнительных и представительных органов по утверждению ключевых целевых индикаторов по укреплению института семьи, выявлению и оказанию социальной и иной поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Сопутствующим поправками в КоАП предусматривается введение административной ответственности за травлю (буллинг, киббербулинг) несовершеннолетнего, а также принудительную высадку из общественного транспорта лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, следующих без сопровождения родителей или законных представителей.

В связи с предлагаемой криминализацией деяний, направленных на умышленное причинение легкого вреда здоровью и побоев, законопроектом предлагается исключение составов таких правонарешний из административного законодательства с переводом их в сферу уголовного законодательства.

Законопроектом  предусматривается усиление административной ответственности за повторное нарушение защитного предписания, вынесенного органом внутренних дел, с соответствующим увеличением санкции, а также усиление требований, установленных к поведению правонарушителей в целях охраны и защиты членов их семей.

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