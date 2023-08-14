Нам нужны только победы

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Аскар Бейсенбаев

«Тобол» и «Актобе» провели первые поединки в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

фото ФК «Актобе»

Костанайский «Тобол» дома встречался с североирландским «Дерри Сити» и добился победы с минимальным счетом 1:0. Единственный гол на 65-й минуте игры забил казахстанский полузащитник Роман Асранкулов. Стоит отметить, что наша команда, как показалось, играла не в полную силу, а ведь могла выиграть с более крупным счетом.

Ответная игра сос­то­ится 18 августа в Ирландии. Напомним, победитель этой пары получит путевку в раунд плей-офф, где сыграет с сильнейшим противостояния «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Гзира Юнайтед» (Мальта). Матчи пройдут 24 и 31 августа.

Главный тренер костанайцев Милич Чурчич на послематчевой пресс-конференции отметил, что несмотря на выигрыш, никак нельзя расслаб­ляться:

– Команда «Дерри Сити» показала очень хороший футбол. Дисциплина у них максимальная. Первая игра закончилась, но не нужно много эмоций и эйфории. Надо терпеть и работать. Почему я так говорю? Если бы выиграли 2:0, 3:0, то можно было бы немного расслабиться, а так – нет. Спасибо моим футболистам, которые отдали все силы на поле. Победа – отлично, но там мы начнем с 0:0, и нужно очень серьезно работать, если хотим пройти дальше. Была очень хорошая игра, спасибо болельщикам за поддержку. Мы начали выигрывать в Европе, а это отлично для футбола в Костанае и Казахстане.

Второй казахстанский клуб, «Актобе», провел первый матч с румынским «Сепси» в Сфынту-Георге и завершил встречу вничью – 1:1. На 65-й минуте нас вывел вперед бразильский нападающий Элдер Сантана. А вот очень обидный гол мы пропустили на предпоследней, 89-й минуте от полузащитника «Сепси» и сборной Венгрии Роланда Варгаи.

Ответный матч состоится 17 августа в Казахстане. Победитель этого противостояния в раунде плей-офф Лиги конференций встретится с сильнейшим в паре «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Пюник» (Армения). Матчи данной стадии пройдут 24 и 31 августа.

– Нас ждет двухматчевое противостояние. Мы рады, что сегодня добились положительного результата. Шансы как были 50 на 50, так и остаются. У нас сложный график, но мы не жалуемся. Мы это принимаем. Я видел, что сегодня немного не хватало ребятам эмоций. Не физических кондиций, а именно эмоций. Ну и концовка была тяжелая – пропустили мяч, – отметил после матча наставник «Актобе» Андрей Карпович.

#Спорт #футбол #УЕФА #«Актобе» #«Тобол»

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