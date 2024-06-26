Народные артисты Туркменистана выступили в Астане

В Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева состоялся гала-концерт мастеров искусств Туркменистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

По информации ведомства, на сцене выступили народные артисты и заслуженные деятели Туркменистана, а также победители республиканских и народных конкурсов. Они исполнили популярные эстрадные песни и произведения народных композиторов.

Торжественное мероприятие посетили представители государственных органов, творческой и научной интеллигенции, общественные деятели двух стран.

Вице-министр культуры и информации РК Ербол Аликулов в своем выступлении отметил, что культурно-гуманитарные связи являются связующим мостом между двумя странами и способствуют сохранению многовековых уз дружбы и добрососедства.

В рамках концерта в фойе театра прошла выставка народного-прикладного искусства и музейных ценностей Туркменистана.

Мероприятие прошло в рамках Дней культуры Туркменистана в Казахстане, отметили в министерстве.