Казахстанские предприятия примут участие в новых кооперационных проектах ЕАЭС

Такие решения приняли на очередном заседании Совета ЕЭК, прошедшем в режиме онлайн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

Фото: пресс-служба правительства РК

Казахстанскую сторону возглавил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин. 

В частности, речь идет о кооперационном проекте по строительству в Московской области предприятия по производству красок и лаков АКРУС. Здесь планируется выпускать лакокрасочные материалы с более высокими характеристиками защиты от коррозии и воздействия огня по сравнению с существующими аналогами. Реализация проекта рассчитана на пять лет и стартует уже в этом году.

Участниками проекта станут белорусский НПП «Орион-ВК», казахстанское ТОО ТОО «Asyl Construction», которое обеспечит часть поставок материалов и технологического оборудования, и российское ООО «АКЗ покрытия».

Еще одним новым кооперационным проектом станет строительство новой линии смешивания на базе Самарского гипсового комбината. Проект предусматривает увеличение выпуска сухих смесей строительного и специального назначения на 75,5 тыс. тонн в год. С казахстанской стороны в нем примет участие ТОО «Элита», которое будет оказывать инжиниринговые и строительные услуги, с белорусской — ЗАО «Ремеза». Прогнозируемый экономический эффект для бюджета Казахстана за счет налоговых поступлений от реализации этого проекта составит порядка 180 млн тенге.
Напомним, что в 2025 году был одобрен кооперационный проект по производству сельхозтехники в Акмолинской области.

Как известно, кооперационные проекты в ЕАЭС получают льготное финансирование по сниженной ставке за счет субсидирования процентной ставки по займам для реализации проекта. Проекты призваны способствовать технологическому развитию и созданию новых моделей производства, расширению торгово-экономических связей в странах экономического союза.

На заседании Совета также приняты поправки в ряд документов по аграрной отрасли. В частности, речь идет об изменениях в метод полевой апробации сортовых посевов сельскохозяйственных культур.

Кроме того, решено внести изменения в Единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинной продукции и объектам на таможенной границе и территории стран ЕАЭС. Они направлены на оптимизацию применения карантинных фитосанитарных мер в отношении вируса мозаики пепино, которому подвержены томаты, перцы и баклажаны. Предусматривается исключить требование об отсутствии этого вируса у данной продукции при условии обеспечения достаточного уровня карантинной фитосанитарной безопасности страны.

Также принято решение изменить перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе и территории стран ЕАЭС. В частности, будет отменено обязательное оформление фитосанитарного сертификата на древесный упаковочный и крепежный материал при наличии на нем маркировки, предусмотренной Едиными требованиями.

Эти изменения направлены на создание более благоприятных условий для производства и торговли соответствующей продукцией на территории стран ЕАЭС.

На Совете также  приняты изменения в техрегламент Таможенного союза «О безопасности игрушек». Поправки устанавливают обязательные требования к игрушкам, предназначенным для детей  до 14 лет, и направлены на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции, а также на недопущение выпуска в обращение игрушек, не соответствующих установленным нормам безопасности.  

Стороны также обсудили и приняли решения по ряду других процедурных вопросов, касающихся деятельности других отраслей и Комиссии.

#ЕАЭС #проекты #кооперация #предприятия

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