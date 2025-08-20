Народный праздник

Наследие
2
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

В Баянаульском районе прошли торжественные мероприятия, посвященные сразу четырем юбилейным датам

фото Валерия Бугаева

В живописном урочище Мойылды разбили праздничный аул, состоя­щий из более чем 100 юрт. Сюда приехали гости со всего Казахстана, чтобы отдохнуть и вспомнить известных выходцев из этого края. Мероприятие было приурочено к 190-летию композитора и певца Жаяу Мусы Байжанулы, 125-летию писателя-сатирика Кадыра Тайшикова, 100-летию писателя, драматурга, ветерана Великой Отечественной войны Калмукана Исабаева и 100-летию кинорежиссера Куата Абусеитова.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов, поздравляя земляков, напомнил слова Главы государства: «Беречь культурное наследие наших предков как зеницу ока – наш священный долг».

– Предки оставили нам величайшее культурное наследие, ставшее основой нашей национальной самобытности. И мы обязаны сохранить его для будущих поколений, – подчеркнул глава региона.

В ауле каждый мог найти развлечение по своему интересу и возрасту, ведь праздничная программа объединила все богатство национальной культуры.

Особое внимание привлекли передвижные выставки. В экспозиции, посвященной Калмукану Исабаеву, можно было увидеть его личные вещи: военный плащ, пилотку, рукописи и книги, печатную машинку. Экскурсоводами выс­тупили музейные работники и родные писателя. Выставка «Сырлы жәдігер, шежірелі ғұмыр» представила творчес­кое наследие Куата Абусеитова и Кадыра Тайшикова. Пейзажные работы павлодарских художников перенесли зрителей в мир красоты местных озер и величест­венных баянаульских гор, запечатлев причудливые формы, созданные ветром, солнцем и временем.

Спортивный азарт и яркие эмоции болельщиков были важной частью юбилейных мероприятий: здесь состоялись соревнования по қазақ күресі, байге, кокпару. Ремесленники привезли на праздник изделия прикладного искусства. В своих работах мастера сохраняют дух традиций, знакомят с особенностями войлоковаляния, резьбы по дереву, соз­дания ювелирных изделий.

Настоящим украшением торжеств стал айтыс «Қазақ айтысының үш дәуірі». Для участия в словесно-музыкальном состязании приехали восемь импровизаторов из разных регионов страны. На родине Жаяу Мусы звучали голоса продолжателей его дела: известных акынов Серика Кусанбаева, Жумкена Сеитова, Алтынгуль Касымбековой, Балгынбека Имашева, Айбека Калиева, Бекарыса Шойбекова, Жансаи Мусиной и Аспанбека Шугатая.

– Хотя я выступаю уже более тридцати лет, в Баянаул приехал впервые. Природа этого края и щедрость местных жителей удивительны. Рад побывать в месте, подарившем столько великих личнос­тей казахской культуре. Мечтал сюда приехать и теперь планирую посетить Баянаул еще раз с семьей, – признался айтыскер Балгынбек Имашев.

Завершился праздник выступлением легендарной группы «МузАрт».

#мероприятия #Баянаул #урочище #Мойылды

Популярное

Все
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Уборка идет полным ходом
Движение в пространстве и времени
Третье место в мире
Развивая конструктивный диалог
Работать по понятным и справедливым правилам
Объемы транзита грузов должны возрасти
Арину разгромила, а Иге уступила
Высокий статус
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
Достучаться до сердец
Уборка началась на севере страны
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
Интернет от Илона Маска заходит в Казахстан
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
Аида Балаева подарила Дженнифер Лопес казахские ювелирные украшения
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
Оставили без квартир и денег
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Чистую воду в каждый дом
«Кайрат» обыграл «Слован» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Мыслить смело, действовать достойно
Ботай покоряет мир
Творчество во спасение
Титан мысли

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]