В живописном урочище Мойылды разбили праздничный аул, состоя­щий из более чем 100 юрт. Сюда приехали гости со всего Казахстана, чтобы отдохнуть и вспомнить известных выходцев из этого края. Мероприятие было приурочено к 190-летию композитора и певца Жаяу Мусы Байжанулы, 125-летию писателя-сатирика Кадыра Тайшикова, 100-летию писателя, драматурга, ветерана Великой Отечественной войны Калмукана Исабаева и 100-летию кинорежиссера Куата Абусеитова.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов, поздравляя земляков, напомнил слова Главы государства: «Беречь культурное наследие наших предков как зеницу ока – наш священный долг».

– Предки оставили нам величайшее культурное наследие, ставшее основой нашей национальной самобытности. И мы обязаны сохранить его для будущих поколений, – подчеркнул глава региона.

В ауле каждый мог найти развлечение по своему интересу и возрасту, ведь праздничная программа объединила все богатство национальной культуры.

Особое внимание привлекли передвижные выставки. В экспозиции, посвященной Калмукану Исабаеву, можно было увидеть его личные вещи: военный плащ, пилотку, рукописи и книги, печатную машинку. Экскурсоводами выс­тупили музейные работники и родные писателя. Выставка «Сырлы жәдігер, шежірелі ғұмыр» представила творчес­кое наследие Куата Абусеитова и Кадыра Тайшикова. Пейзажные работы павлодарских художников перенесли зрителей в мир красоты местных озер и величест­венных баянаульских гор, запечатлев причудливые формы, созданные ветром, солнцем и временем.

Спортивный азарт и яркие эмоции болельщиков были важной частью юбилейных мероприятий: здесь состоялись соревнования по қазақ күресі, байге, кокпару. Ремесленники привезли на праздник изделия прикладного искусства. В своих работах мастера сохраняют дух традиций, знакомят с особенностями войлоковаляния, резьбы по дереву, соз­дания ювелирных изделий.

Настоящим украшением торжеств стал айтыс «Қазақ айтысының үш дәуірі». Для участия в словесно-музыкальном состязании приехали восемь импровизаторов из разных регионов страны. На родине Жаяу Мусы звучали голоса продолжателей его дела: известных акынов Серика Кусанбаева, Жумкена Сеитова, Алтынгуль Касымбековой, Балгынбека Имашева, Айбека Калиева, Бекарыса Шойбекова, Жансаи Мусиной и Аспанбека Шугатая.

– Хотя я выступаю уже более тридцати лет, в Баянаул приехал впервые. Природа этого края и щедрость местных жителей удивительны. Рад побывать в месте, подарившем столько великих личнос­тей казахской культуре. Мечтал сюда приехать и теперь планирую посетить Баянаул еще раз с семьей, – признался айтыскер Балгынбек Имашев.

Завершился праздник выступлением легендарной группы «МузАрт».