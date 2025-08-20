Народный праздник Наследие 20 августа 2025 г. 9:45 2 Екатерина Бескорсая cобственный корреспондент по Павлодарской области В Баянаульском районе прошли торжественные мероприятия, посвященные сразу четырем юбилейным датам фото Валерия Бугаева В живописном урочище Мойылды разбили праздничный аул, состоящий из более чем 100 юрт. Сюда приехали гости со всего Казахстана, чтобы отдохнуть и вспомнить известных выходцев из этого края. Мероприятие было приурочено к 190-летию композитора и певца Жаяу Мусы Байжанулы, 125-летию писателя-сатирика Кадыра Тайшикова, 100-летию писателя, драматурга, ветерана Великой Отечественной войны Калмукана Исабаева и 100-летию кинорежиссера Куата Абусеитова. Аким Павлодарской области Асаин Байханов, поздравляя земляков, напомнил слова Главы государства: «Беречь культурное наследие наших предков как зеницу ока – наш священный долг». – Предки оставили нам величайшее культурное наследие, ставшее основой нашей национальной самобытности. И мы обязаны сохранить его для будущих поколений, – подчеркнул глава региона. В ауле каждый мог найти развлечение по своему интересу и возрасту, ведь праздничная программа объединила все богатство национальной культуры. Особое внимание привлекли передвижные выставки. В экспозиции, посвященной Калмукану Исабаеву, можно было увидеть его личные вещи: военный плащ, пилотку, рукописи и книги, печатную машинку. Экскурсоводами выступили музейные работники и родные писателя. Выставка «Сырлы жәдігер, шежірелі ғұмыр» представила творческое наследие Куата Абусеитова и Кадыра Тайшикова. Пейзажные работы павлодарских художников перенесли зрителей в мир красоты местных озер и величественных баянаульских гор, запечатлев причудливые формы, созданные ветром, солнцем и временем. Спортивный азарт и яркие эмоции болельщиков были важной частью юбилейных мероприятий: здесь состоялись соревнования по қазақ күресі, байге, кокпару. Ремесленники привезли на праздник изделия прикладного искусства. В своих работах мастера сохраняют дух традиций, знакомят с особенностями войлоковаляния, резьбы по дереву, создания ювелирных изделий. Настоящим украшением торжеств стал айтыс «Қазақ айтысының үш дәуірі». Для участия в словесно-музыкальном состязании приехали восемь импровизаторов из разных регионов страны. На родине Жаяу Мусы звучали голоса продолжателей его дела: известных акынов Серика Кусанбаева, Жумкена Сеитова, Алтынгуль Касымбековой, Балгынбека Имашева, Айбека Калиева, Бекарыса Шойбекова, Жансаи Мусиной и Аспанбека Шугатая. – Хотя я выступаю уже более тридцати лет, в Баянаул приехал впервые. Природа этого края и щедрость местных жителей удивительны. Рад побывать в месте, подарившем столько великих личностей казахской культуре. Мечтал сюда приехать и теперь планирую посетить Баянаул еще раз с семьей, – признался айтыскер Балгынбек Имашев. Завершился праздник выступлением легендарной группы «МузАрт». #мероприятия #Баянаул #урочище #Мойылды