Подземные хроники Кангюя

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Загадка катакомбы № 13

Экспедиция под руководством профессора Александра Подушкина вновь сделала ряд важных открытий, исследуя катакомбные могильники эпохи государства Кангюй в Ордабасинском районе.

Работы проводятся Центром археологии Южно-Казахстанского педагогического университета им. У. Жанибекова совместно с музеем-заповедником «Ордабасы» при поддержке Фонда охотников за петроглифами. В нынешнем сезоне основное внимание ученые сосредоточили на могильниках Толебайтобе-6 и Толебайтобе-3.

На первом объекте археологи исследовали четыре катакомбных погребения и один крупный курган. Далеко не все памятники сохранились в первозданном виде – в древности они подверг­лись разграблению. Тем не менее оставшиеся комплексы дали очень интересные результаты. Особое место в исследованиях занимают катакомбы – сложные подземные сооружения, служившие семейными и родовыми усыпальницами. Они включают длинный траншейный дромос с уклоном, небольшой лаз и погребальную камеру на глубине около трех метров. После захоронения лаз закладывался кирпичом, когда возникала необходимость, кладку разбирали. По сути, это семейные склепы, функционировавшие на протяжении нескольких поколений.

На могильнике Толебайтобе-6 были обнаружены коллективные захоронения. В одном из них археологи нашли хорошо сохранившуюся керамику, железный нож в деревянных ножнах и точильный камень – қайрақ. В другом сооружении ученые зафиксировали останки семи человек. Два костяка находились в анатомическом порядке, а остальные были сдвинуты к стенкам камеры, что подтверждает повторное использование сооружения. Вместе с останками обнаружены оружие и великолепная керамика высокого качества.

Главным открытием сезона стало исследование катакомбы № 13 на могильнике Толебайтобе-3. Именно здесь обнаружено уникальное парное захоронение мужчины и женщины.

– Мы нашли останки очень крупного мужчины ростом более 190 сантиметров и миниатюрной женщины, при этом лицевые час­ти их черепов были обращены друг к другу, – говорит Александр Подушкин. – Это уже выглядело необычно. Но самое интересное ожидало нас под самими останками: практически весь пол погребальной камеры оказался выложен фрагментами крупного керамического сосуда – хума.

Одной из первых эту конструкцию обнаружила младший научный сотрудник Центра археологии Гульмира Стамкулова. Оказалось, что около 80% пола было специально выложено кусками хума, высота которого превышала метр. По словам археологов, сосуд был намеренно разбит перед захоронением. Подобное обрядовое действие в виде выстилки пола керамикой встречается крайне редко – обычно для изоляции использовали камыш или дерево. Это первое подобное погребение для данного периода Кангюя.

Не менее интересным оказался и состав сопроводительного инвентаря. Сам хум является атрибутом оседлой земледельческой культуры, так как использовался для хранения запасов зерна. Однако рядом были найдены предметы совершенно иной традиции – три трехлопастных железных наконечника стрел, характерных для вооружения кочевников.

Такое сочетание предметов разного культурного происхождения позволяет лучше понять характер государства Кангюй. По мнению ученых, его население объединяло как оседлых земледельцев, так и кочевые племена. Земледельцы обеспечивали экономическую основу государства, а кочевники составляли его военную силу.

Кроме оружия археологи нашли миниатюрные кружки, крупный горшок и чашу на поддоне. Рифление сосудов свидетельствует о том, что они выполнены на быстро вращающемся гончарном круге. Подобное сочетание традиций подтверждает полиэтнический характер государства Кангюй, в состав которого входили поздние саки, сарматы, сюнну и кангюйские земледельцы.

Еще одной неординарной находкой сезона стал уникальный инструмент, используемый для создания катакомб. За десятилетия раскопок археологи впервые обнаружили предмет, непосредственно связанный со строительством. Речь идет о затирочном камне весом около килограмма, изготовленном из местного гранита и имеющем несколько тщательно отполированных рабочих поверхностей. Стены дромосов и камер всегда поражали ученых своей идеальной обработкой – они словно оштукатурены. На влажном лессовом грунте древние мастера добивались абсолютно ровной поверхности, и теперь ученые нашли инструмент, с помощью которого достигался такой результат.

Империя в сердце Евразии

По мнению Александра Подуш­кина, новые открытия лишь подтверждают высокий уровень развития древнего государства. Ученый все больше склоняется к тому, что Кангюй следует рассматривать как империю. В пользу этой версии говорит наличие подвластных территорий, административных центров, постоянного войска, развитой городской культуры и мощной экономики.

Государство занимало стратегическое положение на северной ветви Великого шелкового пути, через него проходили важнейшие торговые маршруты между Востоком и Западом. Не случайно китайские хроники характеризовали Кангюй как сильное и независимое государство, с которым вынуждены были считаться крупнейшие державы того времени.

После завершения полевых работ все находки пройдут камеральную обработку, научное изучение и реставрацию, после чего пополнят музейные фонды Казахстана. Каждая новая находка напоминает о том, что под землей Южного Казахстана по-прежнему скрываются десятки неразгаданных страниц истории древнего Кангюя – государства, которое две тысячи лет назад было одним из ключевых цент­ров Евразии.