Национальный день домбры отметили концертом в Алматы

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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

На площади Абая состоялся большой праздничный концерт под открытым небом, посвященный Национальному дню домбры, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

Музыкальный вечер собрал тысячи алматинцев и гостей города.

Концерт также посетили народный артист, Қазақстанның Еңбек Ері Асанали Ашимов, председатель Союза писателей тюркских государств при ТЮРКСОЙ Улыкбек Есдаулет, заслуженный деятель РК Асылы Османова и многие другие представители интеллигенции.

С приветственным словом выступил аким Алматы Дархан Сатыбалды, отметив значение домбры как символа казахской культуры, духовности и преемственности поколений.

«Домбыра - это душа казахского народа, отражение его внутреннего мира и биения сердца. В ее двух струнах - история веков и суть национальной идентичности. Каждая перне домбры - это символическая нить, соединяющая прошлое и настоящее, а каждый кюй - не угасающее духовное наследие, передающееся из поколения в поколение. Отмечая Национальный день домбры, мы не только воздаем должное великому инструменту, но и пробуждаем в себе глубокое чувство сопричастности к культуре и корням. Поздравляю всех с Национальным днем домбры!» - сказал аким Алматы.

Свое творчество гостям вечера подарили Роза Рымбаева, Айгуль Улкенбаева, Айгуль Косанова, Рамазан Стамгазиев, Мейрамбек Беспаев, Асылбек Енсепов, Молдир Ауелбекова, группы «Коныр» и Ulytau, фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген Сазы», артисты Театра традиционного искусства «Алатау» и многие другие известные исполнители.

Ярким моментом вечера стало исполнение знаменитого кюя Нургисы Тлендиева «Әлқисса», за которым последовал күй-тартыс с участием известных домбристов и их учеников, продемонстрировавших высокое мастерство и преемственность традиций.

Завершением праздничного концерта стали проникновенные композиции «Домбыра туралы баллада» и «Атамекен» в исполнении народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой.

#Алматы #концерт #домбра

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