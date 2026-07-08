Креативно о ценностях

Насихат Оркушпаева
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В преддверии Дня столицы и в рамках празднования Национального дня домбры 20 молодым семьям вручили грамоты и денежные сертификаты. Все они – победители традиционного онлайн-конкурса «Астана в наших сердцах».

фото Игоря Бургандинова

Перед началом торжественной церемонии награждения на сцену вышли виртуозные домбристы, исполнив кюи «Ерке сылқым», «Балбырауын» и другие. Лиричес­кое вступление задало душевный тон мероприятию, напомнив собравшимся о глубоких культурных корнях и важности сохранения национального наследия. По словам организаторов – представителей управления по вопросам молодежной политики города Астаны, проведение конкурса уже стало доброй традицией и объединяет молодых жителей, пропагандируя семейные ценности в рамках проекта «Отбасы – бақыт мекені» («Семья – обитель счастья»).

– В этом году, как и ранее, поступило примерно 30 заявок. Сегодня мы награждаем 20 семей. По правилам проекта участникам нужно было снять минутное видео о семейных ценностях, традициях и сплоченности. И они проявили максимум креатива. Каждая работа получилась невероятно теплой, вдохновляющей и наполненной глубоким смыслом. Победители были определены по результатам онлайн-голосования, – сказала главный специалист управления по вопросам молодежной политики Астаны, руководитель проекта «Отбасы – бақыт мекені» Балжан Колганат, добавив, что видео были опубликованы в Instagram на странице elorda.otbasy, а сбор лайков завершился в полночь 1 июля.

В числе тех, кто принял участие в конкурсе, – молодая чета Кошбай. Супруги Жусип и Айша родом из Костанайской области. Два года назад молодые педагоги (оба преподают историю) обменялись кольцами. Их малышу всего несколько месяцев, но это не мешает им быть максимально активными в обществе. Этому и посвятили они свой короткий видеоролик.

– Мы регулярно участвуем в интеллектуальных квизах, творчес­ких турах и онлайн-состязаниях. В конкурсе «Астана в наших серд­цах» испытываем удачу во второй раз. Нынче она на нашей стороне. Для нас главное не столько победа, сколько возможность стать образцом для других пар. Вы и сами знаете о статистике по разводам. Важно продвигать идеи укрепления института семьи, традиционных ценностей, – говорит Айша.

В церемонии награждения участвовали представители столичного акимата, маслихата и профильных ведомств.

#конкурс #День столицы #Национальный день домбры #Астана в наших сердцах

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