Национальный день домбры: мультимедийное музыкальное шоу прошло в столичном амфитеатре

В рамках празднования Национального дня домбры и Дня столицы на сцене городского летнего амфитеатра состоялось мультимедийное музыкальное представление, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны

Культурное мероприятие было направлено на популяризацию исторического значения искусства домбры и демонстрацию казахской культуры в современном формате.

«Ко Дню столицы для жителей и гостей нашего города было запланировано более 200 мероприятий, мы хотим чтобы каждый человек нашел для себя что-то свое и стал частью всеобщего праздника. А сегодня, в Национальный день домбры проводится уникальный проект , в котором народные культурные традиции идут в симбиозе с искусственным интеллектом. В течение всего дня все желающие могли познакомиться с домброй и другими национальными инструментами, детей обучали навыкам игры на них, проводились мастер-классы по созданию инструментов. А увенчал все концерт под открытым небом, где живой звук, народные песни и танцы сочетаются с самыми современными технологиями. Для нас это новый, очень интересный и очень перспективный опыт», – рассказала заместитель руководителя Управления культуры Астаны Акерке Жуманбаева.