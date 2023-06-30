Нацстандарт дистанционного обучения появится в Казахстане

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Новый стандарт дистанционного обучения будет способствовать развитию и усовершенствованию дистанционного обучения, устанавливая критерии для оценки качества услуг в этой сфере, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанский институт стандартизации и метрологии Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

По словам генерального директора КазСтандарта Габита Мухамбетова, в современном мире семинары, курсы и образовательные программы всё больше перемещаются в виртуальное пространство, поэтому качество дистанционного обучения занимает важное место.

Казахстан стремится внести существенный вклад в развитие сферы онлайн-образования путем разработки национального стандарта СТ РК «Услуги в области образования и обучения. Требования к дистанционному обучению».

«Основная цель нацстандарта заключается не в простом воспроизведении уроков в Интернете, а в максимальном использовании возможностей, которые предоставляют новейшие технологии. Новый стандарт будет способствовать развитию и усовершенствованию дистанционного обучения, устанавливая критерии для оценки качества услуг в этой сфере», – отметил Габит Мухамбетов.