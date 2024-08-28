Наука должна быть прагматичной и результативной

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В Национальной академии наук прошла инаугурация девяти избранных академиков, которых представили научной общественности страны. Официально избранным действительным академикам НАН вручены дипломы и нагрудные знаки.

Выборы академиков проходили в соответствии с правилами их избрания по итогам трехэтапной процедуры рассмотрения заявок претендентов, выдвинутых научными организациями и высшими учебными заведения­ми страны из числа ведущих ученых, имеющих выдающиеся достижения в области науки. Это событие имеет большое значение для научного сообщества Казахстана, поскольку подчеркивает важную роль науки в развитии страны.

Выступая перед собравшимися, президент правления НАН РК Ахылбек Куришбаев отметил, что в соответствии с поручением Главы государства в Казахстане проводится системная реформа в сфере науки. Соответственно, возникла необходимость в новом, более совершенном механизме ее управления, в котором не только чиновники, но и ученые имели бы весомый голос при разработке и реализации научно-технической политики страны. Ключевым элементом новой системы стало создание Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан с приданием ей государственного статуса. В соответствии с принятым недавно Законом «О науке и технологической политике» она стала единственной в стране высшей научной организацией.

По словам Ахылбека Куриш­бае­ва, законодательная база академии требует дальнейшего совершенствования, поэтому ученые представили в Парламент свои предложения к рассматриваемому законопроекту о науке. С другой стороны, высокий статус накладывает огромную ответственность. Говоря об этом, Глава государства прямо указал на то, что наука должна стоять в авангарде модернизации экономики, служить стране и приносить пользу в повседневной жизни общества.

– Нашей миссией является построение автономной, независимой и не входящей в традиционную бюрократическую вертикаль научной организации, объединяющей ведущих ученых страны, способных внести вклад в развитие казахстанской науки, в решение наиболее актуальных проблем государственной политики и экономики, – сказал президент правления НАН.

Особое внимание он уделил роли академии и стоящим перед ней задачам. В частности, он подчеркнул, что отличием государственной академии является то, что она не будет исключительно статусной организацией, в которой звание академика означает «венец карьеры» ученого и комфортный выход на пенсию.

– Мы не собираемся включать в состав действительных членов академии общественных деятелей, политиков, госслужащих или преуспевающих бизнесменов. Наша задача – объединить активных лидеров в науке, настоя­щих ученых, в том числе талантливую молодежь, и обеспечить им все условия для того, чтобы они могли приносить стране ощутимую пользу, – подчеркнул Ахылбек Куришбаев.

Как гласит действующее законодательство, стать академиком можно только на основе конкурса путем выборов. Другого пути получить звание действительного члена Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан в законодательстве нет.

При этом, отметил глава НАН, академиков будет немного. На осно­ве справедливых выборов ими станут только самые достойные, выдающиеся ученые страны.

– Мы не должны «плодить» академиков. Даже в самых развитых странах с огромным научным потенциалом количество действительных членов национальных академий ограничено. Ведь если мы выйдем на первое место в мире по численности академиков, от этого наша наука лучшей не станет, – заявил он.

Рассказал Ахылбек Куришбаев в своем выступлении и о том, как проводились выборы новых членов академии. Вначале три академика были избраны переходным президиумом, созданным по решению Правительства РК в соответствии с действующим законодательством. Далее выборы были проведены в соответствии с правилами избрания академиков, утвержденными Министерством науки и высшего образования, из числа претендентов, выдвинутых научными организациями и высшими учебными заведениями страны в три этапа.

Сначала осуществлялась проверка полноты представленных документов и соответствие претендентов установленным критериям и требованиям. Далее экспертная комиссия сделала заключение по качественным и количественным показателям каждого допущенного претендента. На третьем этапе президиум академии наук заслушал программу каждого претендента на предмет определения ее актуальности, уровня новизны, эффективности, достижимости целевых показателей и ее ресурс­ной обеспеченности.

Академиками были избраны претенденты, набравшие наибольшее количество баллов по результатам экспертизы, получившие наивысший показатель оценки по результатам защиты программы, и те, за кого тайно проголосовали не менее двух третей от общего количества участвовавших на общем собрании академиков.

Следующий этап конкурсного избрания академиков Национальной академии планируется провести в ближайшие месяцы. По его итогам будет сформирован состав академиков практически по всем основным направлениям науки.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек по случаю инаугурации академиков записал видеообращение, в ходе которого отметил высокую роль науки в реализации поставленных перед казахстанским обществом задач, пожелал академикам плодотворной работы и новых открытий в науке.

Выступая с ответным словом, избранные академики выразили благодарность за оказанное им высокое доверие, обратили внимание на свои научные работы. В частности, академик Нацио­нальной академии наук при Президенте Республики Казахстан, профессор, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин отметил, что каждый избранный – это ученый, который много лет посвятил науке.

– Я, врач с 40-летним стажем, занимаюсь репродуктивной медициной более 30 лет. Сегодня наши научные исследования посвящены генетике профилактических моногенных заболеваний, предупреждению рождения детей с пороками развития, лечению бесплодия. Благодаря нашим рекомендациям в стране работает программа «Долгожданный ребенок», в результате которой семь тысяч пациентов получили квоты, – рассказал он.

По словам ученого, академия создает возможности для меж­дисциплинарного сотрудничества, потому что сегодня развивать науку в одном направлении просто невозможно. Если мы посмотрим на лауреатов Нобелевской премии, как правило, это люди, которые внесли вклад в медицину, используя достижения из области генетики, молекулярной биологии, энергетики и даже математики. Поэтому сегодня академия – это площадка для коммуникации ученых разных специальностей. И конечно же, имеет значение и международное сотрудничество, без которого невозможно развивать науку.