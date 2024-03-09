Назначен глава АО «НК «KAZAKH INVEST»

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Ержан Елекеев родился в 1986 году. Окончил Казахстанско-Британский технический университет по специальности «Менеджмент» и университет Глазго со степенью магистра гуманитарных наук в области финансовой экономики.

С ноября 2022 года занимал должность управляющего директора по управлению активами и работе с проектами в АО «НУХ «Байтерек».