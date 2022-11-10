Назначен новый глава Департамента госдоходов по Туркестанской области

Мақсат Нурахаев назначен руководителем Департамента государственных доходов по Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Мақсат Нурахаев родился в 1977 году в поселке Луговое Жамбылской области.

По образованию – бухгалтер-экономист, экономист. Окончил Жамбылский зооветеринарный техникум, Казахскую государственную академию управления и Российскую академию народного хозяйства при президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом по налогам Куланского акимата Жамбылской области.

С сентября 1999 года работал налоговым инспектором отдела по малому бизнесу и декларированию управления по работе с налогоплательщиками Налогового комитета по городу Алматы.

С мая 2000 года был налоговым инспектором, ведущим специалистом, главным специалистом в разных отделах Налогового комитета по Алмалинскому району Алматы.

С января 2006 года трудился начальником отдела Налогового комитета по Медеускому району Алматы, начальником сектора Налогового комитета по Семею.

В феврале 2007 года стал начальником управления администрирования НДС Налогового комитета по ВКО, с августа 2008 года – руководителем управлений Налогового департамента по Алматы.

С июля 2013 года занимал должности заместителя руководителя Налогового управления по Турксибскому району Алматы, заместителя руководителя управления государственных доходов по этому же району.

С февраля 2015 года – руководитель управления администрирования косвенных налогов ДГД по Алматы, заместитель руководителя, руководитель УГД по Медеускому району ДГД по Алматы.

С июня 2019 года был заместителем руководителя ДГД по ЗКО.

С сентября 2020 года до нового назначения работал заместителем руководителя ДГД по Алматы.