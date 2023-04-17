Назначен советник министра энергетики Казахстана

Шынгыс Ильясов назначен советником министра энергетики Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

Шынгыс Ильясов окончил факультет международных отношений Восточно-европейского университета, факультет менеджмента Казахско-русского международного университета.

Трудовую деятельность начал консультантом Молодежного центра акимата Алгинского района Актюбинской области.

В разные годы работал директором департамента по связям с общественностью Министерства национальной экономики РК, в региональной службе коммуникаций Актюбинской области, пресс-службе акима Актюбинской области, Службе центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК.

До назначения на новую должность был директором департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО «КазТрансОйл».