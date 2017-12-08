Назван самый модный цвет 2018 года

Исследовательский центр Pantone назвал главный цвет предстоящего 2018 года. Им стал фиолетовый оттенок Ultra Violet, сообщает korrespondent.net.
По словам экспертов, оттенок 18-3838 символизирует оригинальность, он способен вдохновлять на творческие поиски.
Цветом текущего года признан зелено-желтый оттенок Greenery, напомнил портал.
Pantone Color Institute занимается исследованиями в области определения самых актуальных оттенков с 2000 года. К рекомендациям колористов прислушиваются специалисты в сфере моды, косметологии, промышленного, графического и интерьерного дизайна.