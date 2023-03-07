Не опоздай, защити свой пай!

Нацелен он на защиту прав владельцев условных земельных долей. В рамках проекта сделана ревизия земельного фонда облас­ти, установлена точная площадь паевой земли, определено количество пайщиков.

В итоге выявлено 70 проблемных предприятий, в состав которых входят свыше 41 тыс. пайщиков. В числе основных их проблем прокурорские работники называют незаконный залог и утерю условных земельных долей, воспрепятствование выходу из состава предприя­тия, невыплату паевых дивидендов. Вскрыты также устойчивые схемы залога условных земельных долей по кредитным договорам без фактического согласия пайщиков.

Под председательством прокурора области Багбана Таймбетова проведены выездные совещания с пайщиками проблемных предприятий в Айыртауском, Тайыншинском и Есильском районах, а также в районе Шал акына и районе Габита Мусрепова. Для защиты прав пайщиков внесено

28 исков.