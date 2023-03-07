Не опоздай, защити свой пай! Свежий выпуск 7 марта 2023 г. 0:19 312 Аскер Шыгысов «Защити свои права на пай» – так называется новый проект прокуратуры Северо-Казахстанской области. Нацелен он на защиту прав владельцев условных земельных долей. В рамках проекта сделана ревизия земельного фонда области, установлена точная площадь паевой земли, определено количество пайщиков. В итоге выявлено 70 проблемных предприятий, в состав которых входят свыше 41 тыс. пайщиков. В числе основных их проблем прокурорские работники называют незаконный залог и утерю условных земельных долей, воспрепятствование выходу из состава предприятия, невыплату паевых дивидендов. Вскрыты также устойчивые схемы залога условных земельных долей по кредитным договорам без фактического согласия пайщиков. Под председательством прокурора области Багбана Таймбетова проведены выездные совещания с пайщиками проблемных предприятий в Айыртауском, Тайыншинском и Есильском районах, а также в районе Шал акына и районе Габита Мусрепова. Для защиты прав пайщиков внесено 28 исков.