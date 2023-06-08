Не все так гладко

Об итогах деятельности ЧСИ на брифинге в Службе цент­ральных коммуникаций рассказал председатель Респуб­ликанской палаты частных судебных исполнителей Айдос Иманбаев.

По его словам, обращений в палату ЧСИ становится все больше. За прошедший год зафиксировано около 7 млн 800 тыс. обращений. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го эта цифра выросла более чем на миллион. Тогда в производство к ним поступило около 6 млн 700 тыс. заявлений, 2 млн 300 тыс. из них были полностью отработаны. В 2022-м дел, находящихся в производстве, удалось закрыть больше – почти 2 млн 600 тыс. В государственную казну благодаря ЧСИ возвращен 31 млрд тенге.

Айдос Иманбаев заострил внимание на вопросе, связанном с частыми нарушениями как со стороны должников, так и со стороны частных судебных исполнителей. Так, в прошлом году за недобросовестное исполнение своих профессиональных обязанностей из палаты были исключены 34 сотрудника. Кстати, сейчас правила получения лицензии для ЧСИ заметно ужесточили. Неоднократно были зафиксированы случаи, когда судебные исполнители посягали на взысканные с должников деньги, не торопились их возвращать истцам или не возвращали вообще.

Что касается должников, то и здесь не все гладко. Даже при наличии судебного решения они нередко отказываются исполнять предписание. Особенно эта ситуация наглядна при выселении последних. В этой связи председатель палаты озвучил их общее пожелание о том, что процедура выселения должна производиться с помощью других государственных органов. У нас же, как правило, частный судебный исполнитель делает это один.

Ну и как не упомянуть о злостных неплательщиках алиментов? Из 304 тыс. взыскиваемых, 15 тыс. алиментщиков находятся в статусе проблемных, из них 10 тыс. делают отчисления при первой возможности, тогда как оставшиеся 5 тыс. – уклоняются от уплаты алиментов годами.

Благодаря усилиям ЧСИ некоторых неплательщиков удалось даже устроить на работу. Таким образом, в 2022 году 4 065 безответственных родителей были привлечены к административной ответственности. Еще 126 человек привлекли к уголовной.