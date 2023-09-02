Недорого и комфортно

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Серик Кабдулов

Порядка 200 студентов атырауского университета с началом учебного года будут жить не в привычных общежитиях,
а в комфортабельной гостинице.

Такое решение приняли в Атырауском университете имени Х. Досмухамедова. Связано это с тем, что в начале года общежитие, в котором проживали студенты, было признано аварийным.

Пятиэтажное здание было построено полвека назад. В 2017 году там провели ремонт, в текущем году также планировали отремонтировать здание. Но не успели. Стены пятиэтажки дали трещину. После детального обследования вынесли вердикт – общежитие в аварийном состоянии. Теперь его снесут и построят новое. Но на это уйдет не один год.

С началом нового учебного года порядка 200 студентов будут размещены в гостинице в трех километрах от вуза. По словам проректора по социальным воп­росам и молодежной политике Атырауского университета им. Х. Досмухамедова Ляйли Койшыгуловой, из-за отсутствия мест в других общежитиях было принято решение взять в аренду 200 номеров в частной гостинице.

– Чтобы решить эту проблему, мы берем в аренду места в гостинице. Также были подписаны договоры с двумя учебными заведениями по аренде еще 100 мест в их общежитиях. На сегодня, кроме аварийного общежития, у нас имеется два здания для проживания студентов и преподавателей на 600 мест. Согласно проведенному мониторингу, порядка тысячи студентов университета нуждаются в общежитии, – сказала Ляйля Койшыгулова.

Чтобы получить место в общежитии, студенту необходимо подать заявку. Руководство вуза пояснило, что университет компенсирует оплату за проживание только студентам-сиротам. Остальным нужно будет платить по семь тысяч тенге в месяц.

Стоит отметить, что стоимость стандартной комнаты в этой гостинице начинается от 15 тыс. тенге в сутки.

#Атырау #университет #студенты #общежитие

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