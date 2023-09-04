Нефтегаз: на траектории уверенного роста

В первый день сентября по традиции чествовали всех тех, кто связал свою судьбу с нефтегазовой отраслью: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников и технологов.

Нефтегазовая отрасль сыграла огромную роль в становлении Казахстана, ведь именно благодаря нефти молодая республика получила шанс стать экономически самостоятельной. За годы независимости республики в неф­тяной отрасли страны сделано много. Введены в промышленную разработку крупнейшие месторождения нефти, газа и конденсата, осуществлены масштабные работы по изучению нефтегазовых структур в шельфовой зоне Каспийского моря. Все это позволило вчетверо увеличить объем добычи нефти и значительно нарастить экспортный потенциал.

«Известно, что в Казахстане хорошо развита добывающая промышленность. Этот сектор выступает надежным источником роста национальной экономики. Так должно быть и впредь», – отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании к народу Казахстана.

На территории Казахстана открыто свыше 200 месторождений нефти. По подтвержденным ее запасам Казахстан входит в число 15 ведущих стран мира. 62% площади республики страны занимают нефтегазоносные районы. Значительная часть месторождений сосредоточена на западе Казахстана: в Атыраус­кой, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

Самые большие месторождения по извлекаемым запасам – Кашаган, Тенгиз, Карачаганак, Узень, Каламкас и Жетыбай. По доказанным запасам нефти Казахстан занимает 12-е место в мире – 3,9 млрд тонн. Запасы природного газа составляют 2,7 трлн кубометров – 14-е место в мире. При текущем уровне добычи доказанных запасов нефти и конденсата Казахстану хватит более чем на 45 лет. При должном финансировании геологоразведки дальнейшему увеличению ресурсного потенциала страны будет способствовать изучение участков недр в акватории Кас­пийского и Аральского морей.

За последние три десятка лет Казахстан увеличил добычу нефти в 3,5 раза и по добыче нефти в 2021 году занимал 13-е место в мире (2% от общемировой добычи). Крупнейшими проектами по разработке и добыче нефти являются проекты компаний «Тенгизшевройл», «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» и «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В».

Нефтегазовый комплекс Казахстана продолжает играть ключевую роль в развитии страны, обеспечивая значительную часть налоговых поступлений в бюджет страны и формируя около четверти ВВП. Присутствие мировых лидеров энергетической индустрии Chevron, ExxonMobil, Eni, Agip, Total, Лук­ойл и других свидетельствует о привлекательности нашей республики для инвесторов. За последнее десятилетие средняя доля нефти и газа в валовом притоке иностранных инвес­тиций в Казахстан составляла около 33%.

Развитие нефтегазового сектора осуществляется по нарас­тающему вектору. Об этом свидетельствует большое участие нефтяных компаний в формировании бюджета страны и пополнении Национального фонда, высок удельный вес отрасли и в ВВП. По данным Министерства энергетики, в 2022 году было добыто 84,2 млн тонн нефти и конденсата. В частности, на Тенгизском месторождении – 29,2 млн тонн нефти, на Карачаганакском месторождении – 11,3 млн тонн и на Кашагане – 12,7 млн тонн нефти. За этот же период было экспортировано 64,3 млн тонн черного золота.

Кроме того, в прошлом году добыто 53,3 млрд кубометров газа, произведено 27,8 млрд кубомет­ров товарного газа. Экспортировано 4,6 млрд кубометров газа.

В Казахстане постоянно ведется работа по переориентации неф­тегазового сектора от сырьевой направленности к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью – развитию неф­тегазохимической промышленности. Нефтегазохимия является капиталоемкой, высокотехнологичной отраслью, обладающей значительным мультипликативным эффектом, влияющим на смежные секторы экономики.

2022 год стал значимым для нефтегазохимической отрасли Казахстана. В Атырауской области вступил в строй один из крупнейших по мировым масш­табам нефтехимический завод по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. По итогам 2022 года рост производства нефтегазохимической продукции составил 43% с объе­мом 271,4 тыс. тонн. Осуществляются проекты по выпус­ку бутадиена и полиэтилена.

– Сейчас в стратегии развития нефтегазового сектора приоритет нужно отдать нефте- и газохимии – отраслям повышенной инновационной значимости и высокой эффективности, – подчеркивает главный научный сотрудник Института экономики Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК, доктор экономических наук, профессор Олег Егоров.

Однако вопросы комплексного использования и рациональной переработки углеводородного сырья пора решать оперативнее, с тем чтобы выбрать оптимальный вариант для достижения наибольшего экономического эффекта, считает ученый. По его словам, Казахстану необходимо сформировать собственную разветвленную базу нефтехимии на основе роста потребности в исходных ресурсах углеводородов. Конечная продукция этих производств (от индивидуальных углеводородов до полимерных материалов) представляет собой достаточно выгодную статью экспорта, о чем свидетельствует постоянно растущий спрос на нее на мировых рынках.