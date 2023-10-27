Нельзя идти душе наперекор
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Моя первая встреча с писателем с необычным именем Тахави произошла сразу же, как я научилась читать. Мне было шесть, я только пошла в школу, но уже читала складно, пусть и по слогам, все вокруг: вывески, этикетки и… книги. Точнее, названия книг, стоявших ровно в ряд на полках в домашней библиотеке. Есть те, что я запомнила на всю жизнь, многие прочитала позже, когда подросла. «Та-ха-ви Ах-та-нов» – имя было необычным, значения его я не понимала, но звучание мне нравилось.