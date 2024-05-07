Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве

Для ЕАЭС 2024-й юбилейный вдвойне. В этом году отмечается 10-летие с момента подписания Договора о Евразийском экономическом союзе – события, ознаменовавшего начало качественно нового этапа интеграции на евразийском пространстве. Сама же идея была озвучена в общественном и политическом дискурсе ровно 30 лет назад.

У истоков создания Евразийского экономического союза стояли три государства, ставшие первыми подписантами Договора о ЕАЭС – это Казахстан, Россия и Беларусь. Но уже в первый год фактического функ­ционирования ЕАЭС (договор вступил в силу 1 января 2015 года) к «евразийской тройке» присоединились еще две страны – Армения и Кыргызстан. Статус государств – наблюдателей ЕАЭС имеют Молдова, Узбекистан и Куба.

Торгово-экономические связи налажены и с другими сторонами. Так, ЕЭК подписано порядка 50 документов, включая торговые соглашения, с правительствами, министерствами и ведомствами третьих стран, а также с региональными интеграционными и межгосударственными объединениями. С усилением «экономического веса» ЕАЭС интерес к сотрудничеству с ним только возрастает.

По данным Евразийской экономической комиссии, за период функционирования ЕАЭС взаимная торговля между государствами-членами выросла почти двукратно, а внешнеторговый оборот увеличился на 60%. Совокупный ВВП ЕАЭС составляет 2,4 трлн долларов, положительную динамику демонстрируют и другие макро­экономические показатели.

На протяжении многих лет Казахстан остается одним из ключевых драйверов евразийской экономической интеграции и уделяет пристальное внимание деятельности в рамках ЕАЭС, идея которого заключалась в первую очередь в обеспечении «четырех свобод»: свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

За прошедшие 10 лет повестка объединения динамично обновлялась и расширялась в соответствии с требованиями времени, но всегда оставалась в русле исключительно экономического сотрудничества. Еще на этапе подготовки Договора о ЕАЭС страны-участницы отказались от политизации союза. Таким образом, ЕАЭС был призван стать одним из ключевых инс­трументов достижения роста национальных экономик стран-участниц, способствовать повышению уровня благосостояния граждан.

Как подчеркнул на заседании ВЕЭС в мае прошлого года Президент Касым-Жомарт Токаев, успех или неуспех интеграционных усилий измеряется тем, чувствуют ли бизнес и граждане, что они работают и живут лучше благодаря ЕАЭС.

«Поэтому казахстанское видение развития союза – это пос­ледовательное наращивание экономического потенциала наших стран. То есть проекты, технологии, рабочие места, налоги», – подчеркнул тогда Касым-Жомарт Токаев.

Юбилейное заседание Высшего евразийского экономического совета, которое пройдет в Москве 8 мая, даст возможность лидерам государств – членов ЕАЭС подвести итоги деятельности объединения за прошедшие 10 лет, а также обсудить дальнейшие пути и перспективы развития евразийской интеграции.

Общее видение, собственно, было обозначено в подписанной на заседании ВЕЭС в декабре 2023 года декларации «Евразийский экономический путь». План мероприятий по ее реализации до 2030 и 2045 годов разрабатывает Евразийская экономическая комиссия.

В декларации лидеры «евразийской пятерки» задачи дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках ЕАЭС определили по шести ключевым направлениям. Это – обеспечение общего рынка ключевыми товарами и ресурсами и его эффективное функционирование; формирование общего пространства кооперационного взаимодействия и сотрудничест­ва в сфере технологического развития; формирование общего транспортно-логистического пространства; создание общего финансового рынка; развитие экономического сотрудничества в сферах, имеющих интеграционный потенциал; функционирование ЕАЭС как полюса экономического притяжения на международной арене.

В числе конкретных задач, в частности, указаны: полное устранение барьеров для свободного движения товаров, развитие цифровых технологий, раскрытие потенциала систем искусственного интеллекта, внедрение инновационных подходов в агропромышленном комплексе, повышение транспортной связанности, реализация совместных инфраструктурных проектов. На этих направлениях Президент Казахстана сделал особый акцент на предыдущем заседании ВЕЭС.

Пространство Евразийского экономического союза является стратегическим звеном, связывающим все евразийское пространство, и, по мнению Главы государства, у стран-членов есть все возможности, чтобы закрепить данный статус.

«В первую очередь речь идет о развитии коридора Север – Юг с выходом на государства Ближнего Востока, Иран, Пакистан и Индию», – отметил тогда Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что Казахстан активно укрепляет транспортно-логистический каркас и связанность ЕАЭС.

Так, находит практическое воплощение казахстанская инициатива по запуску маршрута Челябинск – Болашак – Иран. Казахстан готов реконструировать «узкие места» в своей железнодорожной и автомобильной сети. Завершается строительство казахстанских терминалов в китайском городе Сиань и грузинском порту Поти. Планируется запустить пять трансграничных транспортно-логистических хабов на границах с Россией, Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном и на Каспийском море.

В ближайших планах, как проинформировал Президент РК своих коллег из ЕАЭС в декабре, – строительство 1 300 километров новых железнодорожных путей, сухих портов «Бахты» и «Калжат», а также морского порта в иранском Бендер-Аббасе. Касым-Жомарт Токаев пригласил страны ЕАЭС к совместной реализации проектов, в том числе парт­нерской сети крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов.

Что касается сферы АПК... Несмотря на то что странам «евразийской пятерки» удалось достичь высокого уровня продовольственной самообеспеченности, доля экспорта сельхозпродукции стран ЕАЭС на мировом рынке все еще остается крайне низкой, составляя чуть более 2%. Вместе с тем потенциал ЕАЭС в плане производства продовольствия очень высок, и налаживание тесных кооперационных связей в данной сфере должно стать одной из приоритетных задач.

В частности, как обратил внимание Глава нашего государства на декабрьском заседании ВЕЭС, нужно общими усилиями развивать системы агрологистики и хранения, внедрять цифровые решения в сферу сельского хозяйства, работать над созданием совместных центров агроинноваций.

Все большее место в повестке дня ЕАЭС занимает цифровизация. В этом контексте Президент Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность сопряжения «Цифровой повестки ЕАЭС» и китайской инициативы «Цифровой шелковый путь», строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия – Казахстан – Иран, а также в целом выступил за усиление взаимодействия стран – членов союза.

В целом задачи, поставленные перед ЕАЭС на среднесрочную перспективу, должны трансформировать пространство союза к 2045 году в самодостаточный, гармонично развитый и прив­лекательный для всех стран мира макрорегион, обладающий экономико-технологическим и интеллектуальным лидерством, поддерживающий высокий уровень благосостояния населения государств-членов.