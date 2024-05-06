Страны СНГ будут сотрудничать в области санитарно-эпидемиологической безопасности

Международное сотрудничество, Чрезвычайные ситуации, Здравоохранение
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Подписан соответствующий закон

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Как отмечается в заключении к документу, целью закона является ратификация соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и реагированию на ЧС в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, подписанного в Астане 28 октября 2022 года.

Cоглашение направлено на укрепление сотрудничества в сфере общественного здравоохранения между государствами-участниками СНГ и правовой основы развития коллективной системы противодействия биологическим угрозам.

Положения соглашения регламентируют порядок помощи государствам СНГ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также предусматривают создание специализированных противоэпидемических бригад и определяют основные направления работы и условия их использования в странах СНГ.

Согласно соглашению, основными направлениями работы специализированных противоэпидемических бригад являются: выявление возбудителей инфекционных болезней; участие в проведении противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации эпидемических очагов опасных инфекционных болезней; оказание консультативно-методической и практической помощи медицинским организациям государства запрашивающей стороны.

Основанием для привлечения специализированных противоэпидемических бригад являются чрезвычайные ситуации, которые не могут быть ликвидированы силами и средствами одного государства – участника СНГ, и только по просьбе этого государства, и чрезвычайные ситуации, имеющие трансграничное распространение и требующие осуществления согласованных действий с государствами, территории которых затронуты чрезвычайными ситуациями.

Соглашением регулируются вопросы перемещения противоэпидемических бригад в зону чрезвычайной ситуации, приоритетного пропуска через государственную границу, транзита оснащения и расходных материалов, оплаты труда и страховки личного состава, питания и охраны места дислокации.

«Принятие соглашения будет способствовать сотрудничеству государств – участников соглашения по совместному проведению необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными инфекционными или массовыми неинфекционными заболеваниями (отравлениями), требующими скоординированных на национальном и (или) международном уровне ответных мер по санитарной охране территории», - говорится в заключении.

Текст закона публикуется в печати.

 

#здравоохранение #сотрудничество #ЧС #закон #подписание #СНГ #СЭБ

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