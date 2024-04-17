Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане

Энергетика
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Первая теплоэлектроцентраль начнет возводиться уже в этом году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Минэнерго

В среду подписано соглашение между министерствами энергетики Казахстана и России о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

Сторонами определены уполномоченные организации в лице ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и АО «Самрук-Энерго».

«Реализация трех новых ТЭЦ в трех областных центрах – Семей, Кокшетау и Усть-Каменогорск, учитывая обширные запасы энергетического угля, позволит придать мощнейший импульс в их дальнейшем развитии», - отметил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.

АО «Самрук-Энерго» уже сформирована дорожная карта для начала реализации первой по счету ТЭЦ уже в текущем году.

#Семей #Усть-Каменогорск #Россия #ТЭЦ #энергетика #Кокшетау #угольные ТЭЦ

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