Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане

Первая теплоэлектроцентраль начнет возводиться уже в этом году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Минэнерго

В среду подписано соглашение между министерствами энергетики Казахстана и России о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

Сторонами определены уполномоченные организации в лице ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и АО «Самрук-Энерго».

«Реализация трех новых ТЭЦ в трех областных центрах – Семей, Кокшетау и Усть-Каменогорск, учитывая обширные запасы энергетического угля, позволит придать мощнейший импульс в их дальнейшем развитии», - отметил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.

АО «Самрук-Энерго» уже сформирована дорожная карта для начала реализации первой по счету ТЭЦ уже в текущем году.