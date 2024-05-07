Легенда дзюдо Сёхэй Оно проведет мастер-классы в Казахстане

В республике этим видом борьбы занимаются более 150 тыс. человек, передает Kazpravda.kz

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Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев встретился с двукратным Олимпийским чемпионом по дзюдо Сёхэй Оно в рамках проведения в Астане Qazaqstan Barysy Judo Grand Slam.

Стороны обсудили потенциальное сотрудничество в сфере развития дзюдо в Казахстане. Дзюдо имеет давние традиции развития в нашей стране. Более 150 тысяч спортсменов занимаются данным видом борьбы – это около 3,5 тысяч секций.

Легенда мирового дзюдо, двукратный чемпион Олимпийских игр (Рио-де-Жанейро – 2016, Токио - 2021), семикратный чемпион мира японец Сёхэй Оно проведёт для наших спортсменов и тренеров мастер-классы.

«10-12 мая во дворце единоборств «Жекпе-жек» им. Жаксылыка Ушкемпирова пройдет Международный турнир большой шлем Qazaqstan Barysy Judo Grand Slam. Принять такой значимый рейтинговый турнир Grand Slam (Большой шлем) на территории страны – это большое доверие и ответственность. Лучшие дзюдоисты мира соберутся у нас и будут бороться за набор очков на Олимпийские игры в Париже. Полагаю, что проведение данного турнира станет важным этапом на пути дальнейшего развития дзюдо», - отметил Маржикпаев.

Grand Slam (Большой шлем) – серия мировых соревнований, проводимых в рамках IJF World Tour, который имеет большой рейтинг среди турниров IJF (International Judo Federation – Международная федерация дзюдо). Третий по значимости турнир после Чемпионата мира и World Masters, на котором дзюдоисты могут набрать большие очки для получения лицензий на ХХХIII летние Олимпийские Игры Париж-2024.