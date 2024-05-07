Токаев: Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности

Акорда опубликовала поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем защитника Отечества.

В исполнении воинского долга ярко проявляется подлинный патриотизм, ведь беззаветное служение Родине и народу – это священная обязанность каждого ответственного гражданина», - говорится в поздравлении.

Этот праздник имеет огромное значение для укрепления ценностей мира и спокойствия в нашей стране.

Глава государства напомнил, что Казахстан уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов, сохранению территориальной целостности, обеспечению стабильности в обществе.

«Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности.

Мы видим потенциал Вооруженных сил не только на учебно-тренировочных сборах, но и в ходе выполнения конкретных оперативных задач. Солдаты и офицеры находились на передовой борьбы с недавними масштабными паводками. Они безупречно справились с возложенной на них миссией, показав достойный пример подлинного патриотизма.

Усиление обороноспособности страны, поддержка военнослужащих – неизменные приоритеты государственной политики.

Да здравствуют наши Вооруженные силы!

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!» - сказал лидер Казахстана.