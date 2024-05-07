Токаев: Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности

Президент
4

Глава государства поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Акорда опубликовала поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем защитника Отечества.

«Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник имеет огромное значение для укрепления ценностей мира и спокойствия в нашей стране.

В исполнении воинского долга ярко проявляется подлинный патриотизм, ведь беззаветное служение Родине и народу – это священная обязанность каждого ответственного гражданина», - говорится в поздравлении.

Глава государства напомнил, что Казахстан уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов, сохранению территориальной целостности, обеспечению стабильности в обществе.

«Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности.

Мы видим потенциал Вооруженных сил не только на учебно-тренировочных сборах, но и в ходе выполнения конкретных оперативных задач. Солдаты и офицеры находились на передовой борьбы с недавними масштабными паводками. Они безупречно справились с возложенной на них миссией, показав достойный пример подлинного патриотизма.

Усиление обороноспособности страны, поддержка военнослужащих – неизменные приоритеты государственной политики.

Да здравствуют наши Вооруженные силы!

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!» - сказал лидер Казахстана.

#Касым-Жомарт Токаев #поздравление #День защитника Отечества

Популярное

Все
Посвящение легендарным землякам
Пришли за покупками – попали на концерт
В Кызылорде дан старт строительству футбольного стадиона
Депутаты, спортсмены и волонтеры благоустраивают столицу
Казахстанские военнослужащие отстаивают интересы страны на спортивных аренах
По 8,5 миллиона тенге подъемных получат медики в селах Карагандинской области
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
В военно-патриотическом клубе растят настоящих защитников Отечества
Успех летчика куется на земле
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
До достижения критического уровня Урала осталось меньше полуметра
Сильная армия – гарант мира и процветания
Достойное служение праву
Вопросы полицейским задает молодежь
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Дэдпул из Казахстана
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 4 мая 2024 года № 43-НП
Сноровку формирует тренировка
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Детей растить и Родину защищать
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
О дамбах и арыках: из опыта наших предков
«Я – в Астане, он – в Екатеринбурге, встретились посередине…»
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Злые языки страшнее пистолета
Казахстан и Узбекистан: многовековые узы дружбы
Токаев принял главу КНБ
Урок на приусадебном участке
Казахский обретает статус языка межнационального общения
В Карагандинской области подрядчик приступил к завершающему этапу реконструкции трассы Караганда – Балхаш, которая длится уже пять лет
1 мая: историю появления праздника напомнили казахстанцам
Генпрокурор Берик Асылов отчитался перед президентом
Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового развития
Авиапассажирам необходимо заблаговременно приезжать в аэропорты - КГА
В Таразе изучают государственный язык с помощью… песен
День единства народа Казахстана: сколько этносов проживают в республике
Освоить государственный язык под силу каждому – это демонстрируют активисты областного Дома дружбы
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сенатор
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан

Читайте также

Токаев поговорил по телефону с президентом Сербии
Ордена и медали получили к празднику казахстанцы - указ пре…
Токаев: Место для подвигов есть и в мирное время
Президент присвоил группе казахстанцев звания и чины

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]