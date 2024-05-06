Токаев: Место для подвигов есть и в мирное время

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Глава государства – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев поздравил участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы. Он отметил, что эти праздники, олицетворяющие преемственность воинских традиций, демонстрируют верность героическому пути наших предков.

«Сегодня доблестная казахстанская армия стала надежным щитом территориальной целостности и стабильности в стране. Наши славные воины неусыпно стоят на страже сохранения мира и процветания. Они всегда готовы защитить свою священную Отчизну. Героизм проявляется не только на полях сражений, место для подвигов есть и в мирное время. В этом году наша страна столкнулась с беспрецедентными за последние 80 лет паводками. В этот непростой период военнослужащие Национальной гвардии, МВД, КНБ, МЧС и личный состав Службы государственной охраны были на передовой, продемонстрировав яркий пример верности присяге. В борьбе с масштабными наводнениями было задействовано более 9000 солдат. Доставлено свыше тысячи единиц техники. В дни испытаний ярче всего проявляются самые благородные человеческие качества. Пользуясь случаем, хочу отметить заслуги 300 военнослужащих, боровшихся со стихией в Северо-Казахстанской области. Они день и ночь возводили плотины, участвовали в спасении населенных пунктов от паводков. Конечно, особую признательность им высказали местные жители, которые с самыми теплыми чувствами проводили военнослужащих. Это является наглядным доказательством нерушимого единства и сплоченности народа и армии. И таких примеров немало», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул глава государства, мы всегда помним и чтим наших фронтовиков и тружеников тыла, которые ценой неимоверных лишений приближали Победу.

Президент сообщил, что участники войны ежегодно ко Дню Победы получают дополнительные выплаты. В этом году эта сумма составляет до 3 миллионов тенге каждому ветерану. Он напомнил, что с этого года по его инициативе трем степеням ордена «Айбын» были присвоены имена наших легендарных соотечественников Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахымжана Кошкарбаева. Храбрость и мужество таких достойнейших сынов народа является примером для нынешнего и будущих поколений защитников Отечества.

Как заявил президент, сегодня, в условиях нарастающей геостратегической турбулентности, значение сильной и боеспособной армии существенно возрастает.

«Наши военнослужащие проявляют профессионализм и безупречную боевую выучку, участвуя в различных миротворческих операциях под эгидой ООН. Недавно Казахстан впервые получил мандат Организации Объединенных Наций на самостоятельное выполнение миссии на Голанских высотах. За последние годы мы значительно укрепили позиции в рейтинге военной мощи стран мира – это наглядно свидетельствует о высокой боеготовности и слаженности наших войск. Казахстан зарекомендовал себя всему миру как миролюбивое государство и установил дружественные отношения со всеми странами. Мы уверены, что любой конфликт следует решать путем конструктивного диалога. Однако нельзя проявлять беспечность и бездействовать. Наша армия должна быть готова дать отпор различными угрозам. Сильная армия – опора страны», – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что работа по повышению профессиональной выучки и модернизации Вооруженных сил Казахстана будет продолжена.

«Недавно в Астане была открыта новая авиабаза. Несомненно, это событие свидетельствует об укреплении обороноспособности страны. Большое внимание уделяется повышению авторитета армии Казахстана. Защита Родины – наш общий долг. Крайне важно, чтобы подрастающее поколение это хорошо понимало. Государство оказывает всестороннюю поддержку молодым солдатам. Начали выделяться специальные образовательные гранты, действует отсрочка по срокам погашения кредитов. При прохождении службы в армии можно получить и конкретную профессию. Знаменитый Бухар жырау прославил героизм и храбрость словами: «Ер жігітке жарасар, қолындағы найзасы». Безусловно, армия является важнейшим символом государства. Я горжусь высоким боевым духом наших воинов», – заявил президент.

Глава государства, отметив большой вклад защитников Отечества в сохранение мира и согласия в стране, присвоил воинские и специальные звания, классные чины офицерам