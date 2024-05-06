Казахстан и Турция будут сотрудничать в области перевозок комбинированных грузов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Законопроект направлен на ратификацию соглашения между правительствами Казахстана и Турции о международных комбинированных перевозках грузов, совершенного в Анкаре 10 мая 2022 года.

Целью соглашения является дальнейшее содействие развитию автотранспортных, железнодорожных и водных транспортных систем.

«Ратификация данного соглашения придаст позитивный импульс дальнейшему развитию транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой, а также позволит увеличить грузопоток автомобильным, железнодорожным и морским транспортом», - говорится в заключении к документу.

Текст закона публикуется в печати.