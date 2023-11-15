Неравнодушие граждан - это главный барьер против бытового насилия - Ерлан Карин

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Ерлан Карин, государственный советник РК

Об этом государственный советник РК написал в своем телеграм-канале, передает Kazpravda.kz

Фото: akorda.kz

Укоренение принципов законности и порядка начинается с борьбы с такими крайне негативными явлениями, как вандализм, преступления против детей, семейно-бытовое насилие. 

Неравнодушие граждан - это, пожалуй, первый и важнейший барьер против подобных правонарушений. Поэтому чрезвычайно важно сформировать в стране атмосферу максимальной нетерпимости к бескультурью, агрессии и преступности в любой форме.  В обществе должна доминировать активная гражданская позиция, продвигаться базовые нормы гуманности, солидарности и взаимопомощи. 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях часто поднимает вопросы безопасности и охраны прав детей, борьбы с семейно-бытовым насилием. В его речах прослеживается последовательная и принципиальная позиция. Президент считает, что надо жестко пресекать любые проявления бескультурья, вандализма и насилия, ужесточать наказание за преступления против личности, особенно женщин и детей. 

В Казахстане с 2020 года принимаются системные меры по борьбе с семейно-бытовым насилием. В рамках реализации инициатив Национального совета общественного доверия была укреплена штатная численность соответствующих подразделений полиции, введена специализация женщин-следователей по расследованию дел по семейно-бытовому насилию. 

Согласно последним поправкам в законодательство, подобные преступления теперь выявляются не только по заявлениям потерпевших, но и по показаниям свидетелей, соседей, записей видеокамер и т.д.

Вдобавок, сейчас исключена возможность повторного примирения сторон. В целом усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. 

Конечно, есть альтернативная точка зрения. Некоторые считают, что дальнейшее ужесточение законодательства может привести к снижению выявления таких правонарушений. Но практика показывает, что именно неотвратимость и жесткость наказания служат наиболее действенными механизмами противодействия преступлениям. 

При этом надо понимать, что решение проблемы заключается не только в изменении законодательства, но и в обновлении морально-ценностных установок и моделей поведения граждан. Пока в обществе будет присутствовать снисходительное отношение к подобным деяниям, трудно ожидать эффекта от принимаемых государством мер. 

Таким образом, борьба с любыми проявлениями деструктивного поведения требует комплексного подхода. В общественной плоскости должны продвигаться принципы нетерпимости к преступлениям, а в государственной – жесткого соблюдения законности и порядка. Поэтому госорганам и общественникам следует выработать консолидированный подход для эффективного противодействия бескультурью и насилию.

#насилие #Карин #борьба #законность #телеграм канал

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