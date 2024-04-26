«Увековечить память героев»: Ерлан Карин о законе о госнаградах

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Это уже третий закон, принятый в рамках реализации инициатив Национального Курултая. Напомню, что ранее был принят закон о запрете вейпов и закон по вопросам защиты прав женщин и безопасности детей.

Принятые законодательные поправки предусматривают присвоение степеням военного ордена «Айбын» имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева.

Подобная практика присвоения государственным наградам имен известных личностей является общепринятой в мире. Персонализация государственных наград способствует увековечиванию памяти о национальных героях, а также служит укреплению общенационального единства, развитию патриотического воспитания.

Напомню, что инициативу о присвоении степеням ордена «Айбын» имен трех национальных героев президент Касым-Жомарт Токаев озвучил на третьем заседании Национального Курултая в Атырау. Тогда же глава государства предложил назвать авиабазу в Талдыкоргане именем дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Эти инициативы являются данью памяти всем ветеранам и труженикам тыла – всем тем, кто внес свой неоценимый вклад в Победу, 80-летие которой мы будем отмечать уже в следующем году.