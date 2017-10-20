Невообразимо!

Колонка обозревателей
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Валентина Фиронова
В измерении ушей действительно есть что-то магическое. Но все эти опыты меркнут и бледнеют перед величавым полетом фантазии австралийских экономистов Мэттью Роклоффа и Нэнси Грир. Пытаясь подступиться к разгадке теории вероятности, они наблюдали за поведением игроков в казино. И выяс­нили интересную деталь: игроки быстрее делают крупные ставки после того, как им дают подержать в руках живого крокодила. Еще бы!

Открытия, достойные Шнобеля, сначала заставляют рассмеяться, а потом задуматься – такой критерий содержится в уставе премии, которую в начале 90-х учредил американский журнал «Анналы невероятных исследований». По другой версии, это достижения, которые невозможно и не нужно воспроизводить.

В нынешнем году к таким отнесли, в частности, исследование ученых из Швейцарии, США, Нидерландов и Канады, которые выяснили, что игра на диджериду – духовом инструменте австралийских аборигенов – лечит храп. Приз по когнитивным наукам достался исследователям, выяснившим, что однояйцевые близнецы далеко не всегда могут понять, кто изображен на фото.

Но больше всего шума наделал лау­реат Шнобеля по физике – ученый из Высшей школы Лиона Марк-Ан­туан Фардин. Он выяснил, что кошки, когда залазят в раковины, вазы и горшки, находятся, скорее всего, в жидком состоянии.

А южнокорейские физики в своих исследованиях далеки от зоологии. Их монументальный научный труд – что-то среднее между гастрономией и гидродинамикой. Они решили вы­яс­нить, с какой скоростью нужно идти и как подстраивать шаг, чтобы не пролить кофе в стакане. Вывод, сделанный ими, стоит взять на заметку всем любителям благородного напитка: если налить кофе выше края стакана, он прольется.

Любите ли вы сыр так, как любят его французские нейробиологи? Если нет, то у вас в мозгу, скорее всего, имеется специальная область, которая отвечает за отвращение к этому продукту. Шнобелевский комитет по достоинству оценил исследование. Французы не обиделись и пришли на церемонию, рассказав, как заставляли десятки людей жевать сыр и измеряли активность их мозга.

Да и другие открытия нынешних лауреатов Шнобелевской премии тоже впечатляют. Скажем, другая международная группа ученых разработала способ восстановления первоначальной структуры денатурированных белков. Короче говоря – это способ сделать, скажем, из вареного яйца вновь сырое. Круто!

Или из области лингвистики. Еще одна международная группа (как они только находят друг друга?!) установила, что во всех без исключения земных языках есть восклицание «А?». И означает оно везде одно и то же: «Что ты сказал?» Почему оно так – неясно. Но это уже тема следующих исследований, за которые, глядишь, еще одну Шнобелевку вручат.

Зал Гарвардского университета США, в котором проходит церемония вручения шнобелевских премий, по традиции украшают бумажными самолетиками. Награды вручают лауреаты Нобелевской премии. Они переодеваются в забавную одежду, надевают шляпы, парики и бутафорские очки. Несколько человек в свое время умудрились получить и Шнобелевскую премию, и Нобелевскую. Среди них, в частности, есть известный физик Андрей Гейм. Шнобеля он получил за то, что научил лягушку левитации при помощи магнитов.

Но больше всего меня впечатлило не столько то, что шнобелистов награждают нобелеаты, а то, что лекция награждаемого должна длиться не больше 24 секунд. Причем суть открытия необходимо изложить в семи простых словах.

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