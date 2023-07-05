Незаконные мигранты из Африки строили школу в Конаеве

Общество
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Муканова​ ​Асель
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Граждане не только соседнего Узбекистана, но даже африканских стран незаконно подрабатывают на стройках в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

11 жителей африканского континента, к примеру, строили среднюю школу в городе Конаеве. Причем работали они незаконно, находясь в нашей стране с нарушением сроков пребывания.

Принявший африканцев на работу подрядчик школы ИП «Бахтияров Б.» в ходе проведенного с 19 по 25 июня оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 10 МРП.

Наказаны и компании, ранее пригласившие иностранцев на работу в Алматы. Сами непрошенные гости ожидают депортации.

К сожалению, не все принимающие стороны соблюдают правила пребывания иностранцев в Казахстане, отмечают в Комитете миграционной полиции. Больше всего нарушений правил использования рабочей силы – в сфере строительства.

В южной столице задержаны 22 гражданина Узбекистана, которые незаконно строили ЖК «Каргалы» в Алатауском районе. Аналогичная ситуация с 18 узбекскими строителями – в Турксибском районе. Все иностранцы доставлены в приемник-распределитель для установления их личности и дальнейшего выдворения.

За время операции «Нелегал» выявлено свыше 11 тысяч нарушений миграционного законодательства. Из них 7,3 тысячи связаны со сроками пребывания в стране. Больше всего нарушителей прибыли из Узбекистана – почти 6,5 тысячи человек, а также России, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Индии, Афганистана, Нигерии и Китая.

Зарегистрировано 2 400 фактов незаконной трудовой деятельности иностранцев, 507 работодателей привлечены к административной ответственности. Если говорить о географии рейдов, то в основном это крупные мегаполисы – Алматы (709 нарушителя-иностранца), Астана (603), Шымкент (565), Алматинская (677), Атырауская (630), Восточно-Казахстанская (540) области.

Трое граждан Афганистана под предлогом участия в международном форуме прибыли в Шымкент вместо столицы. Оттуда они планировали уехать в Россию. Теперь иностранцы задержаны, визы, выданные по приглашению государственного органа, аннулированы.

МВД напоминает об обязательстве граждан Казахстана уведомлять органы внутренних дел о прибытии иностранцев в течение трех дней. Однако, несмотря на все имеющиеся возможности, делают это далеко не все. Большинство казахстанцев нарушают миграционное законодательство ради своей выгоды, уклоняясь от уплаты налогов за сдачу жилья в аренду. А некоторые умудряются брать с иностранцев деньги за эту бесплатную услугу. Напомним, уведомить о прибытии иностранных гостей можно через визово-миграционный портал или приложение eQonaq при наличии ЭЦП, а также через органы миграционной службы.

В ходе операции «Нелегал» вынесено 476 решений судов о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. В принудительном порядке выдворено 70 иностранцев, всем им въезд в Казахстан закрыт на ближайшие 5 лет.

#МВД #иностранцы #миграция #Африка

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