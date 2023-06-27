Незаконных мигрантов из Нигерии, Камеруна, Кот-д'Ивуара задержали в Казахстане

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

64 гражданина стран африканского континента нарушили миграционное законодательство Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города Алматы.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

По данным миграционной службы Алматы, с начала года задержаны 55 граждан Нигерии, 5 граждан Камеруна, 2 – из ЮАР и по одному из Кот-д'Ивуара и Сьерра-Леоне.

12 из них по решению суда уже выдворены за пределы Казахстана.

«Практика свидетельствует, что большая часть граждан стран африканского континента приезжает в Казахстан по туристической, рабочей или учебной визам. Однако некоторые из них в срок не уезжают, нарушая миграционное законодательство РК.

К слову, в дни республиканской отработки «Нелегал» в Алматы выявлено 5 фирм, выступавших приглашающей стороной для иностранцев. Они не обеспечили своевременный выезд гостей к себе на Родину. Эти юридические лица привлечены к ответственности по статье 518 КРКоАП. Еще одно ИП лишено лицензии на приглашение иностранных граждан в виду повторности аналогичного нарушения», – проинформировал начальник управления миграционной службы ДП Алматы полковник полиции Асхат Бутунчинов.

 

 

 

#задержание #полиция #Алматы #мигранты #Африка #миграционное законодательство

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