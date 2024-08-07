Незаконные религиозные пансионаты действовали в Мангистау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Органы прокуратуры Мангистауской области в ходе проверки благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов, установили нарушения требований действующего законодательства, передает Kazpravda.kz

Так, в области действовали 5 пансионатов. Однако, их деятельность фактически противоречила уставным целям.

«Во всех учреждениях выявлено использование несовершеннолетними воспитанниками религиозной литературы, а также другие факты нарушений закона. При этом, данные благотворительные учреждения не имели лицензий на осуществление образовательной деятельности», — рассказали в надзорном ведомстве.

Таким образом, существенно нарушались права и свободы детей на получение образования, воспитания и своевременной медпомощи.

По результатам проверок в отношении руководства пансионатов составлено 11 адмпротоколов и наложены штрафы на сумму 1,3 млн тенге за нарушения требований трудового, санэпидемиологического и пожарного законодательства.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей их родители также привлечены к адмответственности. В настоящее время судом по искам прокуроров отменена регистрация и ликвидированы все указанные пансионаты.