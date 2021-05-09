Общество
Нигматулин: День Победы – праздник несгибаемого духа и бессмертного подвига
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с Днем Победы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.  

"От всего сердца поздравляю казахстанцев с праздником Победы в Великой Отечественной войне! Этот день – дань памяти всех, кто сражался за свободу и независимость родной земли, кто ценой своей жизни отстоял мир и спокойствие, кто самоотверженно трудился, приближая победу. Этот день – символ несгибаемого духа и бессмертного подвига, отваги, мужества и сплоченности", – говорится в поздравлении.

Нурлан Нигматулин отметил, что Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, а также Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев всегда уделяют особое внимание поддержке ветеранов войны и тружеников тыла, сохранению вечной памяти о героизме людей, сражавшихся на полях одной из самых страшных войн человечества.

"И святой долг каждого из нас – сохранять и укреплять величайшие ценности жизни – мир и согласие. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!" – Нурлан Нигматулин.

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