Нигматулин: День Победы – праздник несгибаемого духа и бессмертного подвига
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с Днем Победы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
"От всего сердца поздравляю казахстанцев с праздником Победы в Великой Отечественной войне! Этот день – дань памяти всех, кто сражался за свободу и независимость родной земли, кто ценой своей жизни отстоял мир и спокойствие, кто самоотверженно трудился, приближая победу. Этот день – символ несгибаемого духа и бессмертного подвига, отваги, мужества и сплоченности", – говорится в поздравлении.
Нурлан Нигматулин отметил, что Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, а также Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев всегда уделяют особое внимание поддержке ветеранов войны и тружеников тыла, сохранению вечной памяти о героизме людей, сражавшихся на полях одной из самых страшных войн человечества.
"И святой долг каждого из нас – сохранять и укреплять величайшие ценности жизни – мир и согласие. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!" – Нурлан Нигматулин.