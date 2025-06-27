На сегодня удельный вес документооборота на государственном языке в регионе составляет 96%. По мнению филологов, этот высокий показатель не всегда гарант соответствую­щего качества. Ведь, несмотря на все свое многооб­разие, язык – наука точная. И грамотность в официальных документах – это не просто соблюдение правил грамматики, орфографии и пунктуации. Это уважение к государственному языку, а также к адресату, показатель профессионализма и репутации любой компании и организации.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На днях в Уральске завершился четырехдневный обучающий курс «Государственный язык – язык делопроизводства», организованный управлением культуры, развития языков и архивного дела ЗКО. Цель курса – систематизация знаний о нормативных требованиях к ведению делопроизводства на государственном языке, развитие навыков грамотного составления служебных документов. Первое подобное мероприятие состоялось еще в прошлом году, где слушателями стали порядка 40 работников культуры, архивов, а также представителей общественных организаций. В этом году за парты сели свыше 50 сотрудников отделов кадров, канцелярий медучреждений, а также делопроизводители частных компаний. Доцент Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета, кандидат филологических наук Алтынбек Абдульманов раскрыл особенности употребления терминов и точности перевода в деловой переписке. Исполняющая обязанности начальника отдела работы с ведомственными архивами КГУ «Государственный архив Западно-Казахстанской области» Самал Кабдолла поделилась практическим опытом соблюдения норм и требований делопроизводства.

Как отметила ученый секретарь Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова Айгул Ниетова, оформление документа регулируется типовыми положениями документоведения, размещенными на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК «Әділет». Время от времени эти стандарты обновляются. В них все уточнили: что писать с прописной или строчной буквы, с каким интервалом, какие поля оставлять в том или ином типовом документе. Что же касается вопросов правописания, то здесь нужно полагаться на грамматические правила казахского языка.

Считаные часы курса вмещают множество тем для обсуждения, начиная с простых: на каком языке в официальных документах писать фамилию, имя, отчество работника, как употреблять заглавные буквы в переводе названия организации, допускаются ли сокращения, нужны ли дефисы в написании числительных цифрами... В настоящее время при подготовке документа делопроизводитель, как правило, использует информацию, данные на двух языках. И здесь важно не допустить ошибок в переводе.

– Переводы делятся на три вида: свободный, дословный и эквивалентный. Самый сложный и самый качественный – это эквивалентный перевод, – говорит Айгул Сериковна. – Для этого недостаточно знать оба языка на одном уровне. Нужно понимать менталитет, культуру обоих народов. Ведь язык не существует отдельно от традиций и истории. Попробуйте перевести фразеологический оборот дословно – получите бессмысленный набор слов. Нужно вникнуть в контекст, а после найти эквивалент этого фразеологизма в том языке, на который вы собираетесь перевести.

По мнению казаховеда, сегодня многие для перевода прибегают к помощи компьютерных программ или искусственного интеллекта. Как правило, перевод получается дословный, при этом машина берет за основу законы языка-оригинала.

– Переезжая в другую страну, мы живем по законам нового для нас государства. Так и в языке – мы должны следовать правилам языка, на который переводим, – поясняет лектор. – Например, при переводе словосочетания «по Казахстану» мы отвечаем на воп­рос қайда? (где?) – Қазақстанда. Предлог в этом случае отдельно не переводится, он входит в состав существительного в качестве окончания Жатыс септік. Иногда можно услышать даже в новос­тях «Казақстан бойынша» – это прямой, неправильный перевод. Или, к примеру, в казахском языке, когда указывается количество, никаких «единиц», «штук», «экземпляров» к числительному не добавляется. Зачастую «65 единиц техники» переводят «65 бірлік техника». Правильно – «65 техника». На занятиях мы разбирали и такой момент. В казахском языке нет категории рода. Указывая как на мужчину, так и на женщину, мы говорим «ол» (он⁄она). Почему же тогда в документах пишем «азамат⁄азаматша»? Это нарушение грамматических законов казахского языка. Кто-то когда-то ошибочно перевел, и мы до сих пор пользуемся этой неправильной формой. Я задала вопрос слушателям: «На заседании председательствует женщина. Как напишем?» Отвечают: «Төрайым». Но «айым» мы употребляем в отношении замужней женщины. А если это незамужняя женщина, девушка или бабушка? Иногда в разговорной речи можно употребить «председательница». Но в литературном и официальном языке это недопустимо. Если в казахском нет рода, значит, употребляем: гражданин⁄гражданка – «азамат», председатель – «төраға».

Есть вопросы у языковедов и к содержанию терминологических словарей. Именно на этот справочный ресурс в своей работе опираются специалисты той или иной сферы. По мнению филологов, при составлении таких словарей необходимо более глубокое изучение специфики использования слов на том языке, на который сделан перевод.

Для того чтобы минимизировать ошибки при составлении официальных документов, необходимо совершенствовать свои языковые навыки, пополнять словарный запас. И эта рекомендация сегодня актуальна не только для делопроизводителей или работников канцелярий.