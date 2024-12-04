Новая услуга появилась в eGov Mobile

Цифровизация, Госуслуги
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Дана Аменова
корреспондент

Теперь казахстанцы могут запретить себе участвовать в азартных играх и пари до 10 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным НИТ, ранее пользователи могли выбрать срок запрета от 6 до 12 месяцев, теперь максимальный срок самостоятельного отказа от участия в азартных играх и пари может составлять 10 лет, сообщает Kazpravda.kz

Воспользоваться сервисом можно в мобильном приложении eGov Mobile. Сервис значительно сокращает время обработки заявок и упрощает процесс установки самостоятельного запрета на участие в азартных играх. Он предоставляет возможность любому гражданину ограничить доступ ко всем лицензированным игровым площадкам и онлайн-платформам букмекеров.

Важно подчеркнуть, что услуга доступна исключительно для лиц старше 21 года.

Чтобы получить услугу, необходимо:

- авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти во вкладку «Услуги» → «Спорт»;

- выбрать «Сервис по ограничению участия в азартных играх и (или) пари»;

- указать год и месяц окончания ограничения, нажать «Заказать услугу»;

- подписать заявку с помощью кода быстрого доступа, Face ID/Touch ID.

После подачи заявки пользователь автоматически вносится в перечень лиц, ограниченных от участия в азартных играх, без возможности отзыва заявки.

Для тех, кто ранее уже оформлял ограничение, доступна функция продления срока его действия. При повторной подаче заявки система уведомит пользователя о текущем статусе ограничения и предложит продлить его.

Обновленный функционал реализован при сотрудничестве комитета госуслуг Минцифры, АО «Национальные информационные технологии» и комитета по регулированию игорного бизнеса и лотореи Минтуризма.

Напомним, услуга по признанию документов об образовании теперь доступна и в мобильном приложении eGov Mobile. Это позволяет гражданам легко подтвердить подлинность документов о среднем и послесреднем образовании прямо с мобильного устройства. 

#запрет #EGov Mobile #приложение #азартные игры

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