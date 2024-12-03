Подтвердить подлинность документов об образовании стало возможным в eGov Mobile

Цифровизация, Госуслуги
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Дана Аменова
корреспондент

Ранее услуга была доступна на сайте eGov.kz

Фото: НИТ

Услуга по признанию документов об образовании теперь доступна и в мобильном приложении eGov Mobile. Это позволяет гражданам легко подтвердить подлинность документов о среднем и послесреднем образовании прямо с мобильного устройства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НИТ 

Также данная услуга значительно упрощает процесс получения дубликатов утраченных документов и подтверждения факта получения образования за рубежом.

Благодаря этому пользователи могут быстро и удобно оформить удостоверение о признании подлинности ранее полученного образования, восстановить утраченный документ, подтверждающий факт его получения или подтвердить зарубежное образование.

Чтобы получить услугу, необходимо:

- авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел «Услуги» — «Образование»;

- выбрать нужную услугу «Признание документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании»;

- заполнить необходимые поля, прикрепить документы и дать согласие на использование персональных данных;

- подписать заявку с помощью Face ID/Touch ID.

Отслеживать результаты и статус заявки пользователь может в Личном кабинете приложения.

Услуга была запущена при сотрудничестве Комитета госуслуг Минцифры, АО «Национальные информационные технологии» и Минпросвещения РК.

#Образование #документы #EGov Mobile #приложение #подлинность

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