Новое достижение Центра педагогического мастерства NIS: золото Eurasian Book Fair-2023

Золотое признание во Всемирный день книги и авторского права получил Центр педагогического мастерства NIS.

Профессиональный журнал «Педагогический диалог» стал победителем в номинации «Наука и инновации» на шестой Евразийской международной выставке-ярмарке.

Авторитетные издатели отметили значение успешного проекта для отечественного образования, в том числе информационное сопровождение таких стратегических приоритетов, как школьный менеджмент и лидерство, цифровизация учебного процесса, инклюзивность, создание дружественной к ребенку среды.

«Педагогический диалог» издается больше десяти лет, и с каждым годом растет его востребованность среди учителей во всех регионах.

Сегодня творческий коллектив журнала готовится к информационному сопровождению первой Национальной конференции «Lesson study: от рефлексивной практики к устойчивому лидерству», инициатором и организатором которой также является Центр педагогического мастерства.