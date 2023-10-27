Новую систему оплаты труда соцработников введут в Казахстане

Общество
571
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Статус социальных работников повысят в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения РК

Фото: gov.kz

В последнее воскресенье октября в Казахстане отмечается День работников системы социальной защиты.

В числе 35 тысяч специалистов, работающих в сфере социальной защиты населения, специальные социальные услуги (ССУ) оказывают медицинские работники, специальные педагоги и соцработники.

В зависимости от потребности спецсоцуслуги предоставляются по 8 направлениям: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-культурные, социально-экономические, социально-правовые.

«ССУ предоставляют порядка 740 государственных организаций, из них 118 государственных центров оказания специальных социальных услуг, 87 государственных центров дневного пребывания, 34 государственных реабилитационных центра, 505 отделений социальной помощи на дому. Социальный заказ по предоставлению ССУ реализуется и 189 НПО во всех регионах страны», – поделились актуальными цифрами в ведомстве.

В рамках Социального кодекса Минтруда модернизирует систему оказания спецсоцуслуг через совершенствование стандартов ССУ и тарифообразования, демонополизацию и деинституализацию системы специальных соцуслуг, повышение статуса социальных работников.

«Кроме того, по Соцкодексу предусматривается повышение квалификации соцработников. По завершении обучения будет проведена сертификация с присвоением категорий в соответствии с профессиональными навыками. Также будет создан реестр социальных работников, что позволит лицам с инвалидностью выбирать себе нужного специалиста.

С 2025 года будет введена новая система оплаты труда соцработников с учетом их профессионального уровня и сложности выполняемых работ», – проинформировали в МТСЗН.

 

#общество #Минтруда #соцработники #соцуслуги

Популярное

Все
Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-замминистра иностранных дел Кунадзе
Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина
Боевики ХАМАС освободили двух американских заложниц
Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан
В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
В Астане поэтапно построят 60 государственных детсадов
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ
Жанибеку Алимханулы нашли соперника с рекордом 42-0
Казахстан и Испания будут совместно бороться против торговли людьми
Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор
Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК
Строительство железной дороги в Афганистане возобновила казахстанская компания
Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT
Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США
Айбек Нурахметов возглавил службу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры
В Академии гражданской авиации могут внедрить европейские стандарты обучения
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют
Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара

Читайте также

Мошенники завлекают казахстанцев лайками от крупного интерн…
Новый автобусный маршрут запустят в Астане
Более 36 млн бюджетных тенге получил за фейковые работы и т…
Полиция Кызылординской области ищет подозреваемых в убийств…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]