Новую систему оплаты труда соцработников введут в Казахстане

Статус социальных работников повысят в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения РК

Фото: gov.kz

В последнее воскресенье октября в Казахстане отмечается День работников системы социальной защиты.

В числе 35 тысяч специалистов, работающих в сфере социальной защиты населения, специальные социальные услуги (ССУ) оказывают медицинские работники, специальные педагоги и соцработники.

В зависимости от потребности спецсоцуслуги предоставляются по 8 направлениям: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-культурные, социально-экономические, социально-правовые.

«ССУ предоставляют порядка 740 государственных организаций, из них 118 государственных центров оказания специальных социальных услуг, 87 государственных центров дневного пребывания, 34 государственных реабилитационных центра, 505 отделений социальной помощи на дому. Социальный заказ по предоставлению ССУ реализуется и 189 НПО во всех регионах страны», – поделились актуальными цифрами в ведомстве.

В рамках Социального кодекса Минтруда модернизирует систему оказания спецсоцуслуг через совершенствование стандартов ССУ и тарифообразования, демонополизацию и деинституализацию системы специальных соцуслуг, повышение статуса социальных работников.

«Кроме того, по Соцкодексу предусматривается повышение квалификации соцработников. По завершении обучения будет проведена сертификация с присвоением категорий в соответствии с профессиональными навыками. Также будет создан реестр социальных работников, что позволит лицам с инвалидностью выбирать себе нужного специалиста.

С 2025 года будет введена новая система оплаты труда соцработников с учетом их профессионального уровня и сложности выполняемых работ», – проинформировали в МТСЗН.