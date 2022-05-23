Экономика
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Юрий Владимиров

И веб-портал здесь правит бал

Соблюсти баланс интересов между заказчиком в лице государства и частными компаниями – поставщиками товаров, работ и услуг призваны новые способы госзакупок, основанные на цифровых решениях.

Как заявил в ходе брифинга на площадке СЦК вице-министр финансов Даурен Кенбеил, «государственные закупки являются одной из самых сложных сфер государственного регулирования». Для обеспечения их максимальной прозрачности и открытости внедрена 100-процентная цифровизация бизнес-процессов, начиная от планирования и заканчивая оплатой.

– Полная автоматизация открыла доступ общественности ко всем процедурам госзакупок, в том числе к процессу обжалования и контроля, – отметил спикер.

С 1 июля вводятся новые способы государственного закупа: с использованием рамочных соглашений и применением рейтингово-балльной системы. Рамочные соглашения будут заключаться с поставщиками, отвечающими соответствующим требованиям, этим компаниям затем будут направлены заявки на товары, работы или услуги. С теми, кто представит лучшее предложение, заключат договор. Предварительно поставщиков проверят на предмет финансовой устойчивости, включающей четыре параметра: доходы, налоги, основные средства, фонд оплаты труда.

Введение квалификационного признака финансовой устойчивости, по словам вице-министра, обеспечит участие в закупках контрагентов только с хорошей репутацией, располагающих надлежащей налоговой нагрузкой, а также материальными и трудовыми ресурсами. Таким образом, проблемные компании и фирмы-однодневки будут отсечены еще на стадии допуска к тендерам.

Другой способ госзакупок основан на применении рейтингово-балльной системы и предусматривает полное исключение человеческого участия. Даже конкурсная комиссия не понадобится.

Как сообщил Даурен Кенбеил, веб-портал госзакупок будет автоматически присваивать потенциальным поставщикам соответствующие баллы. К примеру, за наличие хорошей репутации (опыт работы, финансовую устойчивость, больший срок гарантии) электронная система выставит положительные баллы. И наоборот, плохая репутация (наличие просрочек, неустоек по предыдущим договорам или прежнее нахождение потенциального поставщика в реестре недобросовестных компаний) повлечет за собой присвоение отрицательных баллов.

На основе соотношения набранных баллов веб-портал автоматически определит победителя конкурса. А с 2023 года для госзакупок перестанут выбирать самые дешевые товары. По словам представителя Минфина РК, критерием выбора станет не покупная (начальная) цена, а стоимость всего срока службы (жизненного цикла) товара.

– В качестве примера, – пояснил спикер, – можно выбрать закупку принтеров. Как правило, эти агрегаты приобретаются в рамках открытых конкурсов, главным критерием выбора поставщика при этом выступает низкая цена. Это связано с тем, что данный закуп не требует специальных квалификационных требований к участникам конкурса и практичес­ки все технические характерис­тики являются стандартными. С госзакупками на основе стоимости жизненного цик­ла товара дело обстоит сложнее.

Как пояснил Даурен Кенбеил, предстоит разработать тендерную документацию, критерии оценки заявок. Но подобным образом планируется стимулировать покупку качественных инновационных продуктов.

В плане снижения коррупционных рисков в Казахстане соз­дан электронный депозитарий докумен­тов поставщиков, подтверждаю­щих их опыт работы. Завершается процесс верификации – проверки достоверности сведений, внесенных в электронную базу документов, отметил вице-министр.

Наконец, при Министерстве финансов создан Единый апелляционный орган, призванный стать залогом оперативного и системного решения проблемных вопросов на высоком уровне. По мнению Даурена Кенбеила, это сформирует единообразную практику и подход в сфере госзакупок, обеспечит прозрачность, независимость и беспристрастность принятия решений.

Популярное

Все
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
В центре внимания – молодежь
«Народный артист» возвращается
Узнаваемость, доступность и доброжелательность
Сказание о Коркыте
Дойти до каждого
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Фото с утренней прогулки Токаева появилось в Сети
Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетных тенге
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Условия льготного автокредитования утвердили в Казахстане
Токаев провел встречу с Путиным после саммита ОДКБ
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Казахстанцы хотят, чтобы их права уважали и соблюдали – эксперт о новых поправках в Конституцию
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Экономика
Репрессивный характер проверок бизнеса сохраняется в Казахс…
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Роман Скляр посетил Ашхабад с рабочим визитом
Экономика
Фонд развития промышленности уличили в ограничении конкурен…
Экономика
Курс доллара вновь резко снизился

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]