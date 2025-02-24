Новый препарат против рака кожи разрабатывают ученые Казахстана

Изобретения,Наука
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В доклинических испытаниях он показал себя лучше, чем существующий аналог

Фото: скриншот видео / 24.kz

Казахстанские учёные работают над новым препаратом против рака кожи. Это их совместное исследование с иностранными коллегами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Лекарство может помочь улучшить лечение одной из самых агрессивных форм онкологии и замедлить прогрессирование меланомы. Пока болезнь сложно поддаётся терапии, а у пациентов быстро развивается устойчивость к медикаментам.

Активность открытых веществ исследователи протестировали в лабораторных условиях, результаты уже опубликовали в одном из престижных научных изданий. Теперь они готовятся приступить к следующему этапу испытаний.

- Это только кандидат, который проходит сейчас преклинические испытания. Проблема в том, что на рынке много лекарств, но все они вызывают резистентность среди пациентов. То есть со временем они привыкают, и раковые клетки не отвечают. А разрабатываемый нами препарат воздействует на фермент, который вызывает онкологию. Сейчас он находится на стадии доклинических испытаний, совсем скоро будут проведены исследования на животных. После этого, если всё будет хорошо, начнется клиническая фаза исследований, - рассказал ассистент-профессор Nazarbayev University Ахмед Элькамхави.

- Причина меланомы на молекулярном уровне – это то, что у нас есть фермент, который очень сильно экспрессирует, из-за чего клетки делятся, и получается рак кожи. Наш препарат специфично действует на фермент. Также он в доклинических испытаниях показал себя лучше, чем существующий аналог, - отметила студентка Nazarbayev University Полина Рогальская.

 

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