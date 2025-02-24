Новый препарат против рака кожи разрабатывают ученые Казахстана

В доклинических испытаниях он показал себя лучше, чем существующий аналог

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Казахстанские учёные работают над новым препаратом против рака кожи. Это их совместное исследование с иностранными коллегами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Лекарство может помочь улучшить лечение одной из самых агрессивных форм онкологии и замедлить прогрессирование меланомы. Пока болезнь сложно поддаётся терапии, а у пациентов быстро развивается устойчивость к медикаментам.

Активность открытых веществ исследователи протестировали в лабораторных условиях, результаты уже опубликовали в одном из престижных научных изданий. Теперь они готовятся приступить к следующему этапу испытаний.