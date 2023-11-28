Новый сорт яблок апорт вывели казахстанские ученые

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По словам специалистов, возродить былой апорт, как его помнит старшее поколение, почти невозможно

Фото: kazgazeta.kz

Новый сорт апорта вывели отечественные ученые. Специалисты провели ДНК-анализ 30 видов яблони Сиверса и создали алматинское красное яблоко, устойчивое к климатическим условиям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Новое детище ученых – это плод длительных исследований ДНК 30 видов яблони Сиверса. Эта яблоня устойчива к климатическим изменениям, а её яблоки дольше хранятся, утверждают селекционеры. Именно этот новый сорт призван реанимировать былую славу апорта, восстановить который пытаются уже несколько десятилетий.

"Работа основана на научных разработках. Мы сначала выращиваем в тепличных условиях в помологических садах, в лабораториях. На это уходят годы", - отмечает директор талгарского филиала Казахского НИИ плодоовощеводства Саги Сайранулы.

Возродить былой апорт, как его помнит старшее поколение, почти невозможно. На вырождение сорта повлиял и человеческий фактор, и естественный износ сорта. В Илийском Алатау сохранилось всего 1200 гектаров яблонь этого вида. Но большая часть из них – возрастные деревья. Их теперь чипируют и охраняют.

Несмотря на популярность, апорт является затратным сортом, говорят аграрии. Он подвержен бактериальному ожогу и требует особого ухода. Поэтому для интенсивного садоводства фермеры предпочитают европейские сорта яблок.

"Наверное, через некоторое время, когда мы освоим существующие технологии и выйдем на стабильный урожай, у нас появится возможность каким-то образом реабилитировать апорт. Многие спрашивают, когда появится тот апорт. К сожалению, он не совсем коммерческий, имеет недлительный срок хранения", - говорит директор компании Олжас Сыванбаев.

Возродить алматинский апорт, вернуть ему не только внешний вид, но и вкусовые качества, надеются учёные. На решение задачи может уйти не одно десятилетие. Поэтому селекционеры осторожны в своих прогнозах.

 

#ученые #исследование #яблоки #апорт #сорт

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