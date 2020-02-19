Нурсултан Назарбаев провел встречу с главой Нацбанка Ерболатом Досаевым

Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Национального банка Ерболатом Досаевым, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
Глава Национального банка проинформировал Нурсултана Назарбаева о ходе реализации денежно-кредитной политики в январе 2020 года, состоянии золотовалютных активов страны и Национального фонда.
Также в рамках встречи Ерболат Досаев рассказал о ходе исполнения государственных программ в рамках "Пяти социальных инициатив". Кроме этого, была затронута тема реализации программы "Экономика простых вещей".