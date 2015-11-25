​О чем поведали архивы

«История Магнитки, история Темиртау, судьба его людей неотделимы от моей судьбы», – подчеркнул на 50-летии комбината Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Именно в условиях доменного производства проходило становление молодого горнового, будущего Елбасы. Уже тогда металлурги заметили в нем лидерские качества и избрали неосвобожденным секретарем партбюро цеха. Но еще раньше его лидерские качества проявились в комсомоле.

В январе 1970 года молодежь Темиртау избрала Нурсултана Абишевича­ первым секретарем ГК ЛКСМ. Н. Назарбаев хорошо понимал, что, только опираясь на активистов, можно добиться успехов. И таковые в Темиртау, судя по документам из областного архива, имелись. Вот партийно-производственная характеристика на секретаря комитета комсомола треста «Металлургжилстрой» Лилию Фенцель. Ее подписал секретарь Темиртауского горкома комсомола Нурсултан Назарбаев. В документе отмечаются трудолюбие, инициативность девушки. Под ее руководством «комсомольская организация треста окрепла организационно, выросла численно, поднялась активность молодежи». Л. Фенцель награждена медалью «За трудовую доблесть».

Положительно оценил Нурсултан Назарбаев и других вожаков: на Карагандинском заводе синтетического каучука – Евгению Карпухину, в тресте «Казметаллургстрой» – Владимира Манина и Любовь Сулейменову, в первичках ГПТУ № 151 и 138 – Лилию Зарибову и Валентину Хилобокову, на Карметзаводе – Степана Воробьева и других. «Имя нам – миллионы», – шутя, говорил Нурсултан Назарбаев, подписывая характеристики к наградам.

Нурсултан Абишевич дорожил каждым активистом. Его глубоко волновали проблемы отсева молодежи из комсомола. Придя в горком, узнал, что в Темиртау в течение года утеряли связь с молодежной организацией 1 146 человек. Причин тому было много, но за ними, как правило, стояло равнодушное отношение к парням и девушкам со стороны руководителей. Нурсултан Назарбаев первым в Темиртау осмелился указывать на недостатки директорам и секретарям парторганизаций.

В зоне критики оказались и руководители Кармета. Это они в 1970 году призвали молодежь на металлургическое производство. Откликнулись 557 юношей и девушек, но лишь 17 из них получили соответствующие направления. Остальных устроили куда придется: плотниками, жестянщиками, слесарями, весовщиками, даже кондукторами и нянями. Обиженные таким поворотом, ребята стали увольняться. И никто их не остановил, не обнадежил.

Острая критика за казенное отношение к новобранцам сыграла свою роль. И призванных все же направили на учебу по специальностям горновых, сталеваров, вальцовщиков. В ноябре 1970 года Н. Назарбаев вновь возвращается к теме «руководители – молодежь». На этот раз обращает внимание на директоров школ, которые превращают старших пионервожатых в «девочек на побегушках».

На пленуме ГКП особо досталось директору школы № 3 Зацепиловой. «В этой школе, – сказал Н. Назарбаев,­ – за год сменилось четыре вожатых, сейчас просится в другую школу и пятая. Директор считает, что обязанность вожатой – расставлять стулья перед совещанием, заседанием, сбегать, сходить куда посылают. Можно назвать и другие школы, где вожатые находятся в роли «девочек на побегушках». Разве это нормально? Вместо воспитания детей пионервожатая моет полы в школе, красит окна»…

Выступление оказалось злободневным. На страницах «Комсомольской правды» вскоре появилась статья. И хотя в критике назывались иные адреса, суть вопроса оставалась та же. То есть уже в те годы Н. Назарбаев­ умел находить «узкие места» в работе, открыто указывать на них и добиваться изменений. Тем, кто не считался с критикой и не исправлял недостатки, он больше не доверял. Более того, со временем добивался освобождения от занимаемых должностей: не держал недисциплинированных, ленивых, неисполнительных и был убежден, что от балласта необходимо избавляться. Это касалось прежде всего комсомольских работников.

Н. Назарбаеву было 29 лет, когда его выдвинули на должность первого секретаря ГК комсомола. Но дело не в возрасте, а в опыте, который был приобретен в доменном цехе, в работе с молодежью. Будущий Президент спрашивал с других так же, как с себя. Знал, что если хоть раз опоздает на работу, допустит брак в разливке металла, то не сможет спрашивать с товарищей по всей строгости.

Поэтому Н. Назарбаев никогда не давал повода говорить о себе плохо. И в горкоме комсомола вел себя так же, как на производстве, увлекая ровесников личным примером совершать добрые дела, никогда не повышал голоса, вразумлял настойчиво и убедительно. В выступлениях, которые найдены в архивах, присутствует постоянная ссылка на жизнь и деятельность реально существующих героев времени, каковыми и были металлурги.

На собрании городского партактива 23 апреля 1971 года Н. Назарбаев рассказал о Кузьме Павловиче Геращенко, с которого брал пример и который стал образцом для молодых. «Нам, молодым, повезло, потому что всегда рядом были удивительные люди, отличные специалисты, такие как старший мастер Кузьма Павлович Геращенко из Челябинска и Борис Васильевич Яговитов, приехавший из Магнитогорска. Они научили нас понимать, чувствовать дыхание домны, любить свою профессию», – отвечал в интервью «Комсомольской правде» Нурсултан Назарбаев.

В выступлениях Н. Назарбаев ориентировал молодых брать пример с известных металлургов – Тулегена Адам-Юсупова, Булата Каримова и других. Они не боялись огня, с металлом работали сноровисто и споро, «в любое пекло лезли первыми». Поднимая на щит достойных, будущий Президент в то же время не давал спуску тем, кто «позорит звание рабочего человека, пьянствует, хулиганит». По инициативе комсомольского лидера в Темиртау появились народные дружины, бригады содействия милиции.

Одно время в ДК «Казметаллургстроя» находили приют банды подвыпивших хулиганов, воров. Они мешали молодежи отдыхать, крали их вещи, устраивали дебоши. Дело доходило до поножовщины. В ДК появился пост дружинников по борьбе с нарушителями порядка. В схватках с дебоширами участвовал и Нурсултан Назарбаев, показывая образцы ведения боя. Ему здорово помогало, что еще в Украине в училище занимался классической борьбой. Давний соратник Нурсултана Абишевича по комбинату Виктор Матвеевич Стринжа рассказывал:

– Нурсултан сумел собрать вокруг себя молодежь и повести ее на бой с нарушителями порядка. Прекратились драки на улицах, танцплощадках, в ДК. Народные дружины себя оправдали. Когда Нурсултана Назарбаева избрали секретарем парт­кома Кармета, он стал командиром ДНД комбината, которая насчитывала более пяти тысяч дружинников. Они в 1974 году задержали свыше 2 600 нарушителей. А Нурсултана Назарбаева наградили медалью «За отличную службу по охране общественного порядка».

Будучи комсомольским вожаком города, Нурсултан Назарбаев требовал поднять роль первичных организаций в борьбе за наведение порядка на производстве. Молодежь треста «Казметаллургстрой» стала инициатором движения «Казахстанский час», выполняя восьмичасовое задание за 7 часов. Об этом движении я узнал из газеты «Темиртауский рабочий» от 26 июня 1971 года.

В статье «Юность нашей Магнитки» заместителя секретаря парт­кома треста Клары Меркуловой говорится, что «работа без простоев на протяжении всей смены, бережное расходование каждой рабочей минуты позволили комсомольско-молодежным коллективам стройки сэкономить в течение года 425 529 человеко-часов и за счет этого выполнить дополнительно почти на 300 тысяч рублей строительно-монтажных работ». Сыграл свою роль и моральный фактор: молодые люди возглавляли и выводили вперед отстающие участки, бригады, атмосфера в них становилась благоприятней.

Работавший в то время в тресте «Казметаллургстрой» писатель Дмитрий Оськин на всю жизнь запомнил выступление Нурсултана Назарбаева на X съезде комсомола республики в Алма-Ате о том, что «в Темиртау редко приезжают мастера искусства, поэты, прозаики не пишут о строителях и металлургах Темиртау. Хотелось бы сказать им: главные ваши герои-современники сегодня живут в Темиртау».

– Нурсултан Назарбаев своего добился: к нам стали приезжать писатели, поэты, артисты, – вспоминал Д. Оськин.

Культурная связь со столицей была очень крепкой: приезжали театр «Современник», режиссеры «Мосфильма», редакторы издательства «Молодая гвардия». Они взяли у Дмитрия Оськина документальную повесть о первостроителях Магнитки и напечатали ее тиражом 50 тыс. экземпляров, чтобы вся страна знала о героях Темиртау. По инициативе Нурсултана Назарбаева началось строительство ДК металлургов, Театра музыкальной комедии, что подтверждают многочисленные документы, найденные в архивах области сотрудниками Историко-культурного центра Первого Президента в Темиртау.

– Юности мало трудиться и созидать. Она хочет культурно отдыхать, учиться, заниматься спортом. Редкие гости у нас – хорошие творческие коллективы, да и негде им у нас выступать. Затянулось строительство Дворца культуры металлургов Карметкомбината. Очень медленно строится спортивный комплекс комбината, – возмущался Нурсултан Назарбаев на 17-й городской парт­конференции в январе 1971 года.

Смелая критика возымела действие на руководство комбината и треста «Металлургжилстрой». Тогда же Н. Назарбаев отстоял клубы юных моряков и парашютистов, которые вели большую военно-пат­риотическую работу. Их хотели закрыть. А за время существования клуб юных парашютистов провел подготовку 3 тыс. мальчиков и девочек, десятки из них поступили и окончили летные училища, 300 человек пошли служить в десантные войска. «Эти клубы нужны городу!» – сказал Нурсултан Назарбаев под аплодисменты делегатов.

Досталось и руководителям треста «Казметаллургстрой» за то, что не оказывали никакой помощи подшефному городскому Дому пионеров и школьников. Молодежь Темиртау выезжала в совхозы Нуринского района – строила школы, дома. Н. Назарбаева часто видели в управлении треста, где он выбивал для стройки в селе кирпичи, доски, краски, другие стройматериалы.

Два года работы секретарем ГК ЛКСМ оставили памятный след. О Нурсултане Назарбаеве говорили как о требовательном и отзывчивом человеке, умеющем повести за собой. Раскрытию организаторского, ораторского таланта способствовала поддержка старших товарищей.

Железная выдержка, внутренняя дисциплина – результат духовной работы над собой. Нурсултан Назарбаев,­ убежденный в силе слова, выписывал для своих докладов и статей цитаты из умных книг, которые ему нравились. И вслед за Николаем Островским повторял девиз: «Во что бы то ни стало идти вперед».

Становление будущего Президента продолжалась и на поприще второго секретаря ГК КП. В 1971 году на ряде предприятий города плохо обстояли дела с выполнением планов, сроки сдачи важных объектов затягивались. На первом же заседании бюро горкома Н. Назарбаев поставил вопрос о подборе, расстановке и воспитании кадров, на втором – об использовании резервов производства и усилении режима экономии, на третьем – о выпускаемой предприятиями города продукции, на четвертом – о неудовлетворительной работе железнодорожного транспорта и капитальном ремонте ТЭЦ… Все вопросы были тесно связаны с необходимостью вывода предприятий из отстающих, повышением производительности труда и улучшением качества продукции.

Второй секретарь возглавлял штаб по строительству комбината и города. «Два года, которые я провел в должности начальника стройки комбината, слились для меня в один день. Вслед за доменной печью и конвертером – строительство слябинга, станов горячей и холодной прокатки, новых цехов, механических мастерских, расширение ТЭЦ, железнодорожных путей. Но сил хватало, так как мою еще молодую энергию дополняло сознание, что стройка была одной из крупнейших того времени и многое осуществлялось впервые в стране. Например, именно на Карагандинском комбинате впервые были введены в строй 250-тонный конвертер, 600-тонные мартеновские печи, самый мощный слябинг и стан листового проката», – написал в книге «Без правых и левых» Нурсултан Назарбаев.

Секретарь Темиртауского горкома партии Н. Назарбаев в 1972 году был награжден орденом «Знак Почета», очень высокой по тем временам государственной наградой. В ту пору самый молодой секретарь горкома партии в республике обладал большим авторитетом в городе, потому что умел работать с людьми. Опыт, накопленный в Темиртау, будет еще многократно востребован, о чем много позже Первый Президент Казахстана расскажет в книге «В сердце Евразии».