Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области

Правонарушители покидали место жительство в ночное время, привлекались к административной ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру
Как уточнили в региональном надзорном органе, условное осуждение, ограничение свободы и условно-досрочное освобождение являются важными инструментами гуманизации уголовной политики государства.
Однако, осужденные, которым было назначено наказание в виде ограничения свободы, несмотря на предупреждения уполномоченного органа, грубо нарушали требования пробационного контроля, в том числе покидали место жительство в ночное время, привлекались к административной ответственности.
На основании апелляционных ходатайств прокуратуры пять осужденных были направлены в исправительные учреждения для дальнейшего отбывания оставшейся части наказания.
«Прокуратура области напоминает, что предоставленная государством возможность исправления без изоляции от общества требует неукоснительного соблюдения установленных законом обязанностей. Вопросы законности при исполнении судебных актов находятся на постоянном контроле органов прокуратуры», − сказано в информации.