Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области

Правонарушители покидали место жительство в ночное время, привлекались к административной ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточнили в региональном надзорном органе, условное осуждение, ограничение свободы и условно-досрочное освобождение являются важными инструментами гуманизации уголовной политики государства.

Однако, осужденные, которым было назначено наказание в виде ограничения свободы, несмотря на предупреждения уполномоченного органа, грубо нарушали требования пробационного контроля, в том числе покидали место жительство в ночное время, привлекались к административной ответственности.

На основании апелляционных ходатайств прокуратуры пять осужденных были направлены в исправительные учреждения для дальнейшего отбывания оставшейся части наказания.