Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности специальных государственных органов Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года:

часть первую статьи 206 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 161 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе».

2. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:

1) подпункт 13) статьи 135 изложить в следующей редакции:

«13) о взыскании сумм, затраченных на обучение в военных, специальных учебных заведениях либо организациях образования иностранных государств в соответствии с международными договорами, с лиц, уволенных или отчисленных по основаниям и в случаях, которые предусмотрены законами Республики Казахстан;»;

2) в абзаце втором части второй статьи 183 слова «ввозимых, издаваемых, изготавливаемых» заменить словами «ввозимых, перевозимых, издаваемых, изготавливаемых, хранимых»;

3) в подпункте 8) статьи 243 слова «ввозимых, издаваемых, изготавливаемых» заменить словами «ввозимых, перевозимых, издаваемых, изготавливаемых, хранимых»;

4) в подпункте 16) части первой статьи 302 слова «ввозимых, издаваемых, изготавливаемых» заменить словами «ввозимых, перевозимых, издаваемых, изготавливаемых, хранимых»;

5) в заголовке главы 47 слова «ввозимых, издаваемых, изготавливаемых» заменить словами «ввозимых, перевозимых, издаваемых, изготавливаемых, хранимых»;

6) в статье 376 слова «ввозимых, издаваемых, изготавливаемых» заменить словами «ввозимых, перевозимых, издаваемых, изготавливаемых, хранимых»;

7) в абзаце втором статьи 377 слова «ввозимых, издаваемых, изготавливаемых» заменить словами «ввозимых, перевозимых, издаваемых, изготавливаемых, хранимых»;

8) статью 378:

после слов «ввозимые,», «ввоза,», «ввозимых,» дополнить соответственно словами «перевозимые,», «перевозки,», «перевозимых,»;

после слов «изготавливаемые», «изготовления», «изготавливаемых» дополнить соответственно словами «, хранящиеся», «, хранения»,

«, хранимых».

3. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года:

подпункт 1) пункта 1 статьи 212 изложить в следующей редакции:

«1) имеющие выслугу на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе не менее двадцати пяти лет и уволенные по достижении предельного возраста состояния на службе;».

4. В Закон Республики Казахстан от 3 октября 1995 года «О Службе государственной охраны Республики Казахстан»:

1) преамбулу после слов «охраняемых лиц» дополнить словами

«и охраняемых объектов, проведению охранных мероприятий»;

2) в статье 8:

подпункт 3) дополнить словами «Республики Казахстан»;

в подпункте 6):

после слов «на всех видах транспорта» дополнить словами

«и (или) транспортных средствах»;

слова «автомобильного и других» заменить словами «транспорта

и (или)»;

подпункт 9) после слов «транспорта и» дополнить словами

«(или) транспортных средств, а также»;

3) в части первой статьи 9:

подпункты 1), 3) и 4) изложить в следующей редакции:

«1) при входе (въезде) на охраняемые объекты и (или) в зону проведения охранных мероприятий, а также при выходе (выезде) из них проверять у физического лица документы, удостоверяющие личность, производить его личный досмотр (за исключением охраняемых лиц), досмотр



находящихся при нем вещей, транспорта и (или) транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств

и (или) служебных животных. Запрещать к проносу на охраняемые объекты

и (или) в зону проведения охранных мероприятий предметы и вещества, перечень которых определяется Начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан;»;

«3) использовать на договорной основе помещения государственных органов и иных организаций, а также жилые и другие помещения физических лиц, их транспорт и (или) транспортные средства, связь и иное имущество;

4) запрашивать в установленном порядке и получать

от государственных органов и иных организаций, их должностных лиц информацию, необходимую для выполнения возложенных задач;»;

в подпункте 7):

после слова «сотрудникам» дополнить словами «и (или) военнослужащим»;

слово «табельного» исключить;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) осуществлять на договорной основе профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в военных, специальных учебных заведениях, учебных центрах, а также в других организациях образования Республики Казахстан и иностранных государств;»;

в подпункте 9-1) слова «осуществлять обучение, подготовку и переподготовку сотрудников и военнослужащих» заменить словами «осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и (или) военнослужащих»;

подпункт 11) после слова «законодательством» дополнить словами «Республики Казахстан»;

4) главу 4 изложить в следующей редакции:

«Глава 4. Применение сотрудниками и (или) военнослужащими

Службы государственной охраны Республики Казахстан

физической силы, служебных животных, специальных

средств, оружия, боевой и иной техники

Статья 10. Условия и пределы применения физической силы,

служебных животных, специальных средств,

оружия, боевой и иной техники

1. Сотрудники и (или) военнослужащие Службы государственной охраны Республики Казахстан имеют право на применение физической силы, служебных животных, боевой и иной техники, а также на ношение, хранение и применение специальных средств, оружия во всех случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

2. В случаях необходимой обороны и крайней необходимости или при задержании лица, совершившего правонарушение, сотрудник и (или)



военнослужащий Службы государственной охраны Республики Казахстан при отсутствии у него специальных средств или оружия вправе использовать любые подручные средства, а также по основаниям и в порядке, которые установлены настоящим Законом, применять не состоящие на вооружении иное оружие и иную технику.

3. В зоне проведения антитеррористической операции сотрудники

и (или) военнослужащие Службы государственной охраны Республики Казахстан, участвующие в антитеррористической операции, имеют право применять в отношении террористов физическую силу, служебных животных, специальные средства, оружие, боевую и иную технику без предупреждения

и ограничений, предусмотренных настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

4. Сотрудники и (или) военнослужащие Службы государственной охраны Республики Казахстан обязаны проходить специальную подготовку, периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, служебных животных, специальных средств, оружия, боевой и иной техники.

5. В случае применения физической силы, служебных животных, специальных средств, оружия, боевой и иной техники сотрудники и (или) военнослужащие Службы государственной охраны Республики Казахстан принимают необходимые меры для обеспечения безопасности окружающих физических лиц и оказания первой помощи пострадавшим.

6. Применение физической силы, служебных животных, специальных средств, оружия, боевой и иной техники сотрудниками и (или) военнослужащими Службы государственной охраны Республики Казахстан

с превышением полномочий влечет за собой ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

7. Сотрудник и (или) военнослужащий Службы государственной охраны Республики Казахстан не несут ответственность за моральный, материальный и физический вред, причиненный в связи с применением

в предусмотренных законами Республики Казахстан случаях физической силы, служебных животных, специальных средств, оружия, боевой и иной техники, если защита соответствует характеру и опасности посягательства

на охраняемых лиц, охраняемые объекты или самого сотрудника

и (или) военнослужащего Службы государственной охраны Республики Казахстан.

8. При привлечении сотрудников и (или) военнослужащих специальных государственных и правоохранительных органов, Вооруженных Сил Республики Казахстан, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы к обеспечению безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, проведению охранных мероприятий на таких сотрудников и (или) военнослужащих распространяются положения настоящей главы.

9. В случае привлечения сотрудников и (или) военнослужащих Службы государственной охраны Республики Казахстан к мероприятиям, проводимым специальными государственными и правоохранительными органами, Вооруженными Силами Республики Казахстан, применение ими физической силы, служебных животных, специальных средств, оружия, боевой и иной техники осуществляется в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, регулирующими деятельность инициатора мероприятия.

10. О каждом случае применения физической силы, служебных животных, специальных средств, оружия, боевой и иной техники, повлекшем гибель людей или иные тяжкие последствия, в течение двадцати четырех часов информируется прокурор.

Статья 11. Применение физической силы

и служебных животных

1. Сотрудники и (или) военнослужащие Службы государственной охраны Республики Казахстан имеют право применять физическую силу,

в том числе боевые приемы борьбы, и служебных животных для пресечения уголовных и административных правонарушений, посягающих на жизнь, здоровье, права, свободы, честь, достоинство и собственность охраняемых лиц, задержания лиц, их совершивших, преодоления противодействия законным требованиям, если ненасильственные способы не обеспечивают исполнения возложенных на Службу государственной охраны Республики Казахстан обязанностей.

2. Служебные животные – собаки и лошади, используемые в целях предупреждения, выявления, пресечения правонарушений в отношении охраняемых лиц и охраняемых объектов, установления лиц, их совершивших, при несении боевого дежурства, досмотре транспорта и (или) транспортных средств, физических лиц и осмотре местности для физического, психологического, блокирующего и иного воздействия на правонарушителей, а также для исполнения иных служебных задач.

Статья 12. Применение специальных средств

1. Сотрудники и (или) военнослужащие Службы государственной охраны Республики Казахстан имеют право применять специальные средства в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 13 настоящего Закона,

а также для:

1) задержания и доставления правонарушителей, лиц, оказывающих сопротивление или неповиновение сотрудникам и (или) военнослужащим Службы государственной охраны Республики Казахстан или сотрудникам правоохранительных органов, осуществляющим возложенные на них служебные обязанности;

2) остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил требование сотрудника и (или) военнослужащего Службы государственной охраны Республики Казахстан остановиться.

2. Запрещается применять специальные средства в сторону охраняемого лица, а также в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, кроме случаев совершения ими нападения на охраняемых лиц, угрожающего

их жизни и здоровью, группового нападения либо оказания вооруженного сопротивления.

Статья 13. Применение оружия,

боевой и иной техники

1. Сотрудники и (или) военнослужащие Службы государственной охраны Республики Казахстан имеют право применять оружие, боевую и иную технику как крайнюю меру в следующих случаях для:

1) отражения нападения на охраняемых лиц;

2) отражения нападения на охраняемые объекты, а также на транспорт и (или) транспортные средства, охраняемые Службой государственной охраны Республики Казахстан, а равно для освобождения их в случае захвата;

3) отражения нападения на сотрудников и (или) военнослужащих Службы государственной охраны Республики Казахстан, членов их семей,

а также других лиц, привлеченных Службой государственной охраны Республики Казахстан к обеспечению безопасности охраняемых лиц

и охраняемых объектов, проведению охранных мероприятий;

4) защиты физических лиц от преступного посягательства, а также освобождения заложников, захваченных охраняемых объектов и специальных грузов;

5) задержания физических лиц, застигнутых при совершении уголовного правонарушения либо непосредственно после его совершения, оказывающих вооруженное сопротивление, а также вооруженного физического лица, отказывающегося выполнить их законное требование

о сдаче оружия;

6) разоружения физических лиц, незаконно имеющих при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые, сильнодействующие химические и ядовитые вещества;

7) пресечения нарушения воздушного пространства беспилотными воздушными судами в зоне проведения охранных мероприятий и (или) над территорией охраняемых объектов;

8) остановки транспортного средства, если водитель создает реальную опасность жизни и здоровью охраняемых лиц и отказывается остановиться

на требование сотрудника и (или) военнослужащего Службы государственной охраны Республики Казахстан;

9) защиты физических лиц от нападения животных, угрожающих

их жизни и здоровью;

10) подачи сигнала тревоги или вызова помощи.

2. Запрещается применять оружие, боевую и иную технику в сторону охраняемых лиц, а также в отношении женщин и несовершеннолетних,

за исключением случаев совершения ими вооруженного нападения, оказания ими вооруженного сопротивления, захвата заложников, транспорта и (или) транспортного средства, а также в случаях, когда применение оружия, боевой и иной техники может создать угрозу жизни и здоровью других людей.»;

5) в части второй статьи 14 слово «выполнять» заменить словом «исполнять»;

6) в части четвертой статьи 15 слова «и транспортных средств» заменить словами «, транспорта и (или) транспортных средств»;

7) часть первую пункта 3 статьи 15-1 изложить в следующей редакции:

«3. Воинские части и подразделения Службы государственной охраны Республики Казахстан комплектуются из числа:

1) граждан Республики Казахстан, призываемых на срочную воинскую службу в соответствии с законодательством Республики Казахстан о воинской службе и статусе военнослужащих с учетом особенностей, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О специальных государственных органах Республики Казахстан»;

2) граждан Республики Казахстан, зачисляемых на службу

в соответствии с Законом Республики Казахстан «О специальных государственных органах Республики Казахстан»;

3) сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы;

4) военнослужащих.»;

8) в статье 17:

в части второй слово «жетон» заменить словом «жетоны»;

в части четвертой слово «выполнению» заменить словом «исполнению»;

в части пятой слово «указания» заменить словом «распоряжения»;

9) в пункте 2 статьи 18:

в части первой:

в абзаце первом слова «действующим законодательством» заменить словами «законодательством Республики Казахстан»;

в подпункте 1) слова «в местах проведения охранных мероприятий» заменить словами «в зонах проведения охранных мероприятий

и на охраняемых объектах»;

подпункт 9) после слова «транспорта» дополнить словами «и (или) транспортных средств»;

в части второй слова «физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники» заменить словами «физической силы, служебных животных, специальных средств, оружия, боевой и иной техники»;

10) в статье 19:

в часть первую внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

в части второй слово «выполнением» заменить словом «исполнением».

5. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан»:

1) в части первой статьи 7 слова «органов национальной безопасности Республики Казахстан» заменить словами «органов национальной безопасности»;

2) в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 8-1 слово «председателя» заменить словом «Председателя»;

3) часть вторую статьи 11 дополнить словами «Республики Казахстан»;

4) в статье 12:

подпункты 16-1) и 16-2) дополнить словами «Республики Казахстан»;

подпункт 17-1) после слов «Председателя Комитета национальной безопасности» дополнить словами «Республики Казахстан»;

дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:

«18-1) обеспечивать готовность органов национальной безопасности

к действиям при возникновении кризисных ситуаций, введении режимов чрезвычайной ситуации социального характера, чрезвычайного положения;»;

подпункт 19-1) изложить в следующей редакции:

«19-1) организовывать воспитательную и идеологическую работу

с кадровым составом органов национальной безопасности в порядке, определяемом Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;»;

подпункт 20) дополнить частью второй следующего содержания:

«Инструкция по обязательной специальной проверке утверждается Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;»;

5) в статье 13:

подпункт 1) дополнить словами «Республики Казахстан»;

в подпункте 1-2) слова «в соответствии с правилами, утверждаемыми Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан» заменить словами «в порядке, определяемом Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан»;

в части первой подпункта 17) слова «председателем Комитета национальной безопасности» заменить словами «Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан»;

6) в статье 13-1:

в части первой слова «Республики Казахстан» исключить;

в части второй:

слова «ведомств Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» заменить словами «ведомств Комитета национальной безопасности»;

слова «органов Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» заменить словами «органов Комитета национальной безопасности»;

7) в подпункте 11) пункта 1 статьи 15-3 слова «Республики Казахстан» исключить;

8) в подпункте 12) пункта 1 статьи 15-4 слова «Республики Казахстан» исключить;

9) в пункте 3 статьи 16:

часть первую дополнить словами «Республики Казахстан»;

часть вторую после слов «Председателем Комитета национальной безопасности» дополнить словами «Республики Казахстан»;

10) в статье 18:

в пункте 1 слово «выполнении» заменить словом «исполнении»;

в пункте 2:

в части первой слова «выполнению возложенных на них обязанностей» заменить словами «исполнению возложенных на них служебных обязанностей»;

в части второй слово «выполнением» заменить словом «исполнением»;

11) пункт 5 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«5. Официальные представители органов национальной безопасности, направленные в загранучреждения Республики Казахстан, и их помощники,

а также иные сотрудники органов национальной безопасности,

направленные в загранучреждения Республики Казахстан или зарубежные

организации, приравниваются к соответствующим должностям сотрудников дипломатической службы Республики Казахстан в вопросах оплаты и условий труда, а также социального и медицинского обеспечения, в том числе членов их семей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

о дипломатической службе.

Официальные представители органов национальной безопасности, направленные в загранучреждения Республики Казахстан, и их помощники также приравниваются к соответствующим должностям сотрудников дипломатической службы Республики Казахстан в вопросах дипломатических привилегий и иммунитета. При этом за официальными представителями органов национальной безопасности, направленными в загранучреждения Республики Казахстан, и их помощниками, а также иными сотрудниками органов национальной безопасности, направленными в загранучреждения

Республики Казахстан или зарубежные организации, сохраняются оклад

по специальному или воинскому званию, надбавки за особые условия прохождения службы и другие надбавки, а также права, гарантии, льготы, компенсации, установленные законодательством Республики Казахстан для сотрудников и военнослужащих специальных государственных органов Республики Казахстан.

Перечень подразделений органов национальной безопасности, сотрудники которых могут быть направлены в загранучреждения Республики Казахстан или зарубежные организации, определяется Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

При этом порядок их направления в загранучреждения Республики Казахстан или зарубежные организации определяется Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Финансирование деятельности официальных представителей органов национальной безопасности, направленных в загранучреждения Республики Казахстан, и их помощников, а также иных сотрудников органов национальной безопасности, направленных в загранучреждения Республики Казахстан или зарубежные организации, осуществляется в объеме и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан о дипломатической службе, по приравненным должностям за счет бюджетных средств, выделенных для Комитета национальной безопасности.

Приравнивание должностей официальных представителей органов национальной безопасности, направленных в загранучреждения Республики Казахстан, и их помощников, а также иных сотрудников органов национальной безопасности к соответствующим должностям сотрудников дипломатической службы Республики Казахстан загранучреждений Республики Казахстан осуществляется совместным правовым актом Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и Министра иностранных дел Республики Казахстан.».

6. В Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года

«О государственных секретах»:

1) подпункт 18) статьи 11 исключить;

2) подпункт 14) статьи 12 изложить в следующей редакции:

«14) сведения, раскрывающие ассигнования или фактические затраты на заказы, разработку, производство или ремонт вооружения и военной техники, а также строительство, ремонт и содержание особо режимных, режимных и особо охраняемых объектов Республики Казахстан;»;

3) в статье 14:

подпункт 3) исключить;

подпункт 5) после слова «осуществляющими» дополнить словом «разведывательную,»;

подпункты 8) и 9) исключить;

подпункт 10) после слов «о системе» дополнить словами «президентской и»;

в подпункте 12) слова «высших органов власти и управления» исключить;

4) в пункт 1 статьи 18 внесено изменение на казахском языке,

текст на русском языке не изменяется;

5) в части второй пункта 1 статьи 23 слова «экспертной комиссии» заменить словами «постоянно действующей комиссии по защите государственных секретов».

7. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года

«О противодействии терроризму»:

1) в статье 4:

в подпункте 2) пункта 2:

внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

часть седьмую пункта 5 исключить;

2) в части первой статьи 7:

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) уполномоченный орган в сфере гражданской защиты осуществляет ликвидацию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возникших

в результате совершенного акта терроризма, участвует в проведении антитеррористических операций;»;

в подпункте 9) слова «в области связи и информации» заменить словами «в области масс-медиа»;

дополнить подпунктом 9-2) следующего содержания:

«9-2) уполномоченный орган в сфере цифровизации осуществляет противодействие терроризму в сфере цифровизации, в том числе по вопросам обеспечения кибербезопасности;»;

в подпункте 11) слова «уполномоченный орган в сфере государственного планирования» заменить словами «центральный уполномоченный орган по государственному планированию»;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса осуществляет государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор, государственный фитосанитарный контроль за физической защитой источников особо опасных вредных организмов;»;

дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

«12-1) уполномоченный орган в области охраны и использования водного фонда участвует в организации мониторинга состояния антитеррористической защищенности гидротехнических сооружений;»;

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«13) уполномоченный государственный орган в области транспорта организует оперативное обеспечение заинтересованных государственных органов информацией, необходимой для решения задач по противодействию терроризму на объектах транспортной инфраструктуры, и обеспечивает

в пределах своей компетенции мероприятия по их антитеррористической защищенности;»;

в подпункте 18) слова «в области» заменить словами «в сфере»;

подпункт 19) изложить в следующей редакции:

«19) уполномоченный орган в области образования обеспечивает формирование в обществе антитеррористического сознания путем реализации воспитательных программ в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, духовного (религиозного) образования, осуществляет межотраслевую координацию по вопросам социальной реабилитации детей, пострадавших от террористической деятельности;»;

дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:

«19-1) уполномоченный орган в области науки и высшего образования обеспечивает формирование в обществе антитеррористического сознания путем организации факультативных занятий в организациях высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан, в том числе в духовных (религиозных) организациях образования;»;

3) в статье 10-4:

в заголовке слова «ввоза, издания, изготовления» заменить словами «ввоза, перевозки, издания, изготовления, хранения»;

в пункте 1 слова «ввоз, издание, изготовление» заменить словами «ввоз, перевозка, издание, изготовление, хранение»;

в пункте 2:

слова «ввозимые, издаваемые, изготавливаемые» заменить словами «ввозимые, перевозимые, издаваемые, изготавливаемые, хранящиеся»;

слова «ввоза, издания, изготовления» заменить словами «ввоза, перевозки, издания, изготовления, хранения»;

4) в части первой статьи 17-1 слова «и науки» исключить.

8. В Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года

«О противодействии экстремизму»:

1) пункт 2 статьи 4 дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания:

«2-1) выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;

2-2) выявление, предупреждение и пресечение экстремистских действий, раскрытие и расследование экстремистских преступлений;»;

2) в статье 6:

дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания:

«2-1) уполномоченный орган в области культуры обеспечивает реализацию мер, направленных на укрепление внутриполитической стабильности и межэтнического согласия в Республике Казахстан;

2-2) уполномоченный орган в сфере цифровизации осуществляет противодействие экстремизму в сфере цифровизации, в том числе по вопросам обеспечения кибербезопасности;»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) уполномоченный орган в области образования обеспечивает утверждение и реализацию в организациях дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего, духовного (религиозного) образования воспитательных программ, направленных на формирование

у обучающихся и воспитанников невосприятия идей экстремизма, уважения общепризнанных принципов международного права и гуманизма;»;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) уполномоченный орган в области науки и высшего образования обеспечивает утверждение и реализацию в организациях высшего и (или) послевузовского образования, в том числе в духовных (религиозных) организациях образования, воспитательных программ, направленных

на формирование у обучающихся и воспитанников невосприятия идей экстремизма, уважения общепризнанных принципов международного права

и гуманизма, осуществляет контроль за соблюдением международных договоров Республики Казахстан по вопросам обмена студентами учебных заведений;»;

3) в статье 12:

в заголовке слова «ввоза, издания, изготовления» заменить словами «ввоза, перевозки, издания, изготовления, хранения»;

в части первой слова «ввоз, издание, изготовление» заменить словами «ввоз, перевозка, издание, изготовление, хранение»;

в части второй:

слова «ввозимые, издаваемые, изготавливаемые» заменить словами «ввозимые, перевозимые, издаваемые, изготавливаемые, хранящиеся»;

слова «ввоза, издания, изготовления» заменить словами «ввоза, перевозки, издания, изготовления, хранения».

9. В Закон Республики Казахстан от 22 мая 2010 года «О внешней разведке»:

1) в статье 9-1 цифры «9-1),» исключить;

2) пункт 1 статьи 13 исключить.

10. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года

«О правоохранительной службе»:

подпункт 2) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«2) перевод – освобождение от занимаемой должности для дальнейшего прохождения службы в других правоохранительных или

специальных государственных органах Республики Казахстан, Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях без перерыва срока службы;».

11. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года

«О национальной безопасности Республики Казахстан»:

1) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 22) следующего содержания:

«22) снижение уровня защищенности государственных секретов.»;

2) подпункт 1) пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«1) специальные государственные органы Республики Казахстан;».

12. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года

«О специальных государственных органах Республики Казахстан»:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) адъюнкт – сотрудник специального государственного органа, направленный в соответствии с международными договорами на обучение в организацию образования иностранного государства, реализующую образовательные программы послевузовского образования;

2) специальное звание – знак специального различия, присваиваемый сотруднику специального государственного органа;

3) специальные сборы – мероприятия по служебно-боевой подготовке сотрудников специальных государственных органов;

4) специальная форма одежды – установленная законодательством Республики Казахстан форменная одежда (обмундирование) и знаки различия, определяющие принадлежность сотрудников специальных государственных органов к специальным государственным органам;

5) служба в специальных государственных органах – особый вид государственной службы в специальных государственных органах;

6) специальный учет специальных государственных органов – система учета и анализа количественных и качественных данных о сотрудниках специальных государственных органов;

7) сотрудники специального государственного органа (далее – сотрудники) – граждане Республики Казахстан, состоящие на службе

в специальных государственных органах, которым присвоено специальное звание;

8) военные, специальные учебные заведения – организации образования специальных государственных органов, реализующие образовательные программы высшего, послевузовского и дополнительного образования;

9) выслуга лет – продолжительность нахождения сотрудника

на воинской, правоохранительной, государственной фельдъегерской службе, службе в специальных государственных органах и органах гражданской защиты, исчисляемая как в календарном, так и льготном исчислении,

а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;

10) высшая аттестационная комиссия – постоянно действующий высший консультативно-совещательный орган, рассматривающий выводы и рекомендации аттестации должностных лиц руководящего состава согласно перечню, определяемому первыми руководителями специальных государственных органов, о соответствии их занимаемым должностям и перспективы их дальнейшего наиболее целесообразного служебного использования, представляемые в порядке обжалования аттестаций сотрудников, не согласных с выводами и рекомендациями аттестационных комиссий, а также аттестаций, вынесенных на рассмотрение Высшей аттестационной комиссии по указанию первого руководителя специального государственного органа;

11) курсант – сотрудник, обучающийся в военном, специальном учебном заведении или направленный на обучение в соответствии

с международными договорами в организацию образования иностранного государства по образовательным программам высшего образования;

12) учет офицеров запаса органов национальной безопасности Республики Казахстан – система учета и анализа количественных и качественных данных военнообязанных и других мобилизационных ресурсов органов национальной безопасности Республики Казахстан;

13) запас органов национальной безопасности Республики Казахстан (далее – запас) – сотрудники, уволенные со службы органов национальной безопасности Республики Казахстан (за исключением уволенных

по отрицательным мотивам) и состоящие на учете офицеров запаса органов национальной безопасности Республики Казахстан в территориальных органах национальной безопасности Республики Казахстан, предназначенные для доукомплектования, мобилизационного развертывания и восполнения потерь органов национальной безопасности Республики Казахстан в период мобилизации, военного положения или в военное время;

14) действующий резерв – прохождение службы в особом порядке для выполнения специальных оперативных заданий;

15) контракт о прохождении службы (далее – контракт) – договор, устанавливающий права, обязанности и ответственность сторон;

16) магистранты и докторанты – сотрудники, обучающиеся в военных, специальных учебных заведениях по образовательным программам послевузовского образования;

17) отставка – увольнение сотрудников со службы в специальных государственных органах или исключение с учета офицеров запаса органов национальной безопасности Республики Казахстан, достигших предельного возраста пребывания в запасе, либо лиц, признанных не годными к службе

в специальных государственных органах;

18) полиграфологическое исследование – процедура опроса, заключающаяся в регистрации с помощью специальных датчиков отдельных физиологических реакций человека (дыхания, сердцебиения, сопротивления кожи и так далее);

19) психофизиологическое освидетельствование – совокупность мероприятий, направленных на всестороннюю оценку индивидуально-психологических и психофизиологических свойств кандидатов на службу, сотрудников и военнослужащих специальных государственных органов;

20) слушатель – сотрудник, обучающийся в военном, специальном учебном заведении или направленный на обучение в соответствии

с международными договорами в организацию образования иностранного государства по образовательным программам дополнительного образования;

21) уполномоченный руководитель – должностное лицо, которому предоставлено право издавать приказы о заключении контракта, перемещении, освобождении, увольнении, отстранении от должности сотрудников, присвоении, снижении, лишении, восстановлении специального звания (приказы по личному составу), а также назначении, приостановлении и продлении служебного расследования в порядке, установленном настоящим Законом.

Перечень должностных лиц (уполномоченных руководителей) определяется первым руководителем специального государственного органа;

22) организационно-штатные мероприятия – комплекс мероприятий

по созданию, ликвидации, передислокации, реорганизации и (или) сокращению штатов специального государственного органа,

его государственных учреждений и структурных подразделений.»;

2) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«2. К специальным государственным органам относятся органы национальной безопасности и Служба государственной охраны Республики Казахстан.»;

3) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Принципы деятельности специальных

государственных органов

Принципами деятельности специальных государственных органов являются:

1) обязательность защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства от противоправных посягательств;

2) законность;

3) единство подходов к организации службы в специальных государственных органах;

4) единоначалие и субординация (подчиненность);

5) сочетание гласных и негласных методов деятельности;

6) независимость от деятельности политических партий и иных общественных объединений;

7) секретность и конспирация;

8) патриотизм;

9) меритократия.»;

4) в статье 6:

части вторую, третью и четвертую изложить в следующей редакции:

«Военнослужащие органов национальной безопасности Республики Казахстан проходят воинскую службу в соответствии с законодательством Республики Казахстан о воинской службе и статусе военнослужащих

с учетом особенностей, предусмотренных статьями 7, 10 (за исключением пункта 11), 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 30 (за исключением подпункта 1) пункта 8), 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 44, 50, 56 (за исключением пункта 1), 75, 77 (за исключением подпункта 2) пункта 4), 79 (за исключением пунктов 1,

1-1, 2, 4 и 5) и 85 (за исключением пункта 4-2) настоящего Закона.

Воинская служба военнослужащих срочной воинской службы

в Службе государственной охраны Республики Казахстан регулируется законодательством Республики Казахстан о воинской службе и статусе военнослужащих с особенностями, предусмотренными статьями 7, 15, 16, 17, 18, 19, 24 и 34 настоящего Закона.

Воинская служба военнослужащих, проходящих воинскую службу

по контракту в Службе государственной охраны Республики Казахстан, регулируется законодательством Республики Казахстан о воинской службе и статусе военнослужащих с особенностями, предусмотренными главами 1, 2,

3, 4 (за исключением статей 26, 27, 27-1 и 28), 5, 6, 7 и 8 настоящего

Закона.»;

дополнить частью шестой следующего содержания:

«Отдельные нормы статей 7, 36, 36-1, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82 и 85 настоящего Закона об условиях зачисления на службу, о социальном обеспечении сотрудников распространяются на граждан Республики Казахстан, зачисляемых на службу в специальные государственные органы,

их супругов и близких родственников, граждан Республики Казахстан, уволенных со службы в специальных государственных органах

(за исключением уволенных по отрицательным мотивам, служебному несоответствию, выявившемуся по итогам аттестации), а также членов семей сотрудников, которые погибли (умерли), пропали без вести в период прохождения службы в специальных государственных органах или которым установлена инвалидность при прохождении службы в специальных государственных органах.»;

5) в статье 7:

в пункте 1:

часть первую после слов «предельного возраста по» дополнить словом «специальным»;

части вторую и третью исключить;

в подпункте 2) части первой пункта 2 слово «выполнению» заменить словом «исполнению»;

пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

«В отношении кандидата на службу, его супруга (супруги), а также его близких родственников, указанных в подпункте 11) части первой пункта 2 настоящей статьи, проводится специальная проверка.»;

6) в статье 8:

заголовок после слова «Отбор» дополнить словом «, проверка»;

часть вторую пункта 1 после слов «по отбору» дополнить словом

«, проверке»;

7) статью 9 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. В случае перемещения военнослужащего органов национальной безопасности Республики Казахстан на должность сотрудника органов национальной безопасности Республики Казахстан с ним заключается новый контракт на срок, равный оставшемуся сроку предыдущего контракта,

и наоборот.»;

8) в статье 10:

в пункте 2 слова «специальных государственных органов

по направлению кадровых органов» заменить словами «по направлению кадровых подразделений»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Поступление граждан Республики Казахстан в военные, специальные учебные заведения осуществляется на конкурсной основе

в соответствии с правилами приема в военные, специальные учебные заведения, реализующие образовательные программы соответствующего уровня, утверждаемыми Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. При проведении конкурса на зачисление в военные, специальные учебные заведения в случае равенства баллов преимущественное право

в последующей очередности имеют:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

2) граждане Республики Казахстан, прошедшие допризывную подготовку в качестве жас сарбазов, жас айбынов в течение периода не менее двух лет;

3) дети сотрудников, имеющих выслугу не менее пятнадцати лет,

а также лиц, уволенных со службы с выслугой двадцать и более лет,

за исключением лиц, уволенных по отрицательным мотивам;

4) лица, награжденные знаком «Алтын белгі»;

5) победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам последних трех лет, награжденные дипломами первой, второй и третьей степеней, международных и республиканских конкурсов исполнителей

и спортивных соревнований, награжденные дипломами первой, второй

и третьей степеней, перечень которых определяется уполномоченным органом в области образования, а также победители президентской, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам текущего учебного года, награжденные дипломами первой, второй и третьей степеней, при условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады, конкурса или спортивного соревнования.»;

9) статью 11 изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Требования к замещению должностей сотрудников

На должности сотрудников назначаются граждане Республики Казахстан, соответствующие квалификационным требованиям к категориям должностей специального государственного органа, утверждаемым первым руководителем специального государственного органа.»;

10) заголовок и пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Профессиональная подготовка,

переподготовка и повышение

квалификации сотрудников

1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников осуществляются в военных, специальных учебных заведениях и учебных центрах специальных государственных органов, а также в других организациях образования Республики Казахстан и иностранных государств.»;

11) пункты 1 и 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«1. Присягу приносят сотрудники, поступившие на службу

в специальные государственные органы, ранее не приносившие военную присягу или присягу сотрудника.»;

«3. Ответственность за своевременное принесение присяги сотрудниками, организация и учет ее принесения возлагаются на руководителей подразделений и кадровые подразделения специальных государственных органов.»;

12) статью 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Профессиональная адаптация сотрудников,

поступивших на службу в специальные

государственные органы

Сотрудники, поступившие на службу в специальные государственные органы, проходят адаптацию к оперативно-служебной деятельности подразделения.

Порядок организации работы по адаптации сотрудников, поступивших на службу в специальные государственные органы, определяется первым руководителем специального государственного органа.»;

13) в статье 15:

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Статус сотрудника гражданин Республики Казахстан приобретает

со дня поступления на службу и утрачивает его со дня исключения из списков личного состава специального государственного органа.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Требования сотрудников, предусмотренные законами Республики Казахстан, обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, а также должностными лицами.»;

в пункте 3 слова «при выполнении возложенных на них обязанностей» заменить словами «при исполнении служебных обязанностей»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. При получении приказа или распоряжения, противоречащего законам Республики Казахстан, сотрудник обязан руководствоваться только законами Республики Казахстан.

Руководителям запрещается отдавать приказы или распоряжения,

не имеющие отношения к исполнению служебных обязанностей или направленные на нарушение законодательства Республики Казахстан.

Приказы или распоряжения могут быть отданы письменно или устно.

Приказы или распоряжения отдаются в письменной форме, кроме случаев боевых действий, выполнения задач при возникновении кризисных ситуаций, введении режимов чрезвычайной ситуации социального характера, чрезвычайного положения, в период мобилизации, военного положения

или в военное время, а также при проведении оперативно-розыскных, контрразведывательных, охранных мероприятий.

Устные приказ или распоряжение в условиях, указанных в части четвертой настоящего пункта, подлежат обязательному последующему письменному оформлению. Оформление осуществляется в возможные кратчайшие сроки, но не позднее двадцати четырех часов с момента устранения обстоятельств, препятствующих его оформлению.»;

в пункте 6:

часть первую после слов «действий (бездействия)» дополнить словами «, приказов или распоряжений»;

в части второй слова «и (или) указаний» заменить словами «, приказов или распоряжений»;

14) в статье 16:

заголовок после слова «Исполнение» дополнить словом «служебных»;

в абзаце первом слова «обязанности службы» заменить словами «служебные обязанности»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) участия в боевых действиях, выполнения задач при возникновении кризисных ситуаций, введении режимов чрезвычайной ситуации социального характера, чрезвычайного положения, в период мобилизации, военного положения или в военное время;»;

15) подпункт 7) пункта 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в порядке, установленном настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;»;

16) в пункте 1 статьи 18:

подпункт 6) исключить;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) исполнять законные приказы или распоряжения руководителей, отданные в пределах их полномочий;»;

в подпункте 11) слова «в письменной форме» заменить словами

«в бумажной форме или форме электронного документа»;

в абзаце первом подпункта 14) слова «в письменной форме» заменить словами «в бумажной форме или форме электронного документа»;

17) подпункт 6) части первой пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«6) участвовать в действиях, препятствующих нормальному функционированию государственных органов и исполнению служебных обязанностей, включая забастовки, пикетирования и иные акции протеста;»;

18) в статье 21:

в пункте 1:

слово «невыполнение» заменить словом «неисполнение»;

слово «выполнение» заменить словом «исполнение»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Исполнение заведомо противоправного приказа или распоряжения не освобождает сотрудника от ответственности.

При сомнениях в правомерности полученного для исполнения приказа или распоряжения сотрудник должен незамедлительно сообщить об этом

в бумажной форме или форме электронного документа своему непосредственному руководителю и руководителю, отдавшему приказ или распоряжение. В случае, если вышестоящий по должности руководитель письменно подтверждает отданный приказ или распоряжение, сотрудник обязан его исполнить, если исполнение его не влечет действий (бездействия), которые относятся к административным или уголовным правонарушениям. Ответственность за последствия исполнения сотрудником незаконного приказа или распоряжения несет руководитель, отдавший такой приказ или распоряжение, и руководитель, подтвердивший этот приказ или распоряжение.»;

19) статью 22 изложить в следующей редакции:

«Статья 22. Служебное удостоверение

и жетон сотрудника

Сотруднику в подтверждение его личности и принадлежности

к специальному государственному органу выдаются служебное удостоверение и жетон с личным номером.

Служебное удостоверение сотрудника является документом, подтверждающим его должность и специальное звание, право на ношение и хранение оружия, специальных средств, иные полномочия, предоставленные сотруднику в соответствии с законами Республики Казахстан.

Сотруднику Службы государственной охраны Республики Казахстан, кроме жетона с личным номером, выдается жетон сотрудника, подтверждающий его полномочия по обеспечению безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, а также проведению охранных мероприятий.

Порядок выдачи, использования, возврата, хранения, учета и уничтожения служебных удостоверений, жетонов сотрудников, а также их описание и образцы определяются первым руководителем специального государственного органа.»;

20) в пункте 3 статьи 23:

слово «лицами» заменить словами «гражданами Республики Казахстан»;

дополнить словами «в календарном исчислении»;

21) в статье 24:

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Сотрудники и военнослужащие проходят службу в специальных государственных органах на штатных или не на штатных должностях,

в том числе в действующем резерве.»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Сотрудники и военнослужащие проходят службу в оперативных или приравненных к ним подразделениях специальных государственных органов.

Отнесение подразделений к оперативным и приравненным к ним устанавливается первыми руководителями специальных государственных органов.»;

22) подпункты 1) и 2) пункта 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«1) органам национальной безопасности Республики Казахстан – «национальной безопасности»;

2) Службе государственной охраны Республики Казахстан –

«Службы государственной охраны»;»;

23) в статье 27:

подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«3) иные специальные звания – уполномоченными руководителями.»;

в пункте 4:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) сотруднику, не имеющему специального звания офицерского состава и имеющему высшее образование, – при назначении на должность офицерского состава;»;

дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) гражданину Республики Казахстан, не имеющему воинского, специального звания или классного чина офицерского состава, имеющему высшее образование, поступившему на службу в специальный государственный орган, – при назначении на должность офицерского состава.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Гражданину Республики Казахстан, зачисленному из запаса либо принятому в порядке перевода из Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, присваивается специальное звание

в порядке переаттестации не ниже имеющегося у него воинского звания.

Гражданам Республики Казахстан, ранее проходившим службу

в специальных государственных или правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе, зачисленным из запаса либо принятым в порядке перевода из других специальных государственных или правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы и имеющим специальное звание или классный чин, в порядке переаттестации присваивается специальное звание.

Порядок проведения переаттестации и присвоения специального звания определяется первым руководителем специального государственного органа.

Имеющееся у назначенного в специальный государственный орган гражданина Республики Казахстан специальное, воинское звание или классный чин высшего начальствующего или высшего офицерского состава признается соответствующим равнозначному специальному званию, указывающему на принадлежность к тому органу, в котором он проходит службу, с учетом положений подпункта 5) пункта 1 и пункта 2 статьи 26 настоящего Закона.

Выслуга в прежнем специальном, воинском звании или классном чине засчитывается в срок выслуги для присвоения очередного специального звания.

Не подлежат переаттестации сотрудники и военнослужащие, перемещенные по службе внутри одного специального государственного органа. Имеющееся у них специальное или воинское звание признается соответствующим равнозначному специальному или воинскому званию, указывающему на принадлежность к тому органу (подразделению), в котором он проходит службу.»;

пункт 15 после слова «присваиваемого» дополнить словом «специального»;

в части первой пункта 16 слова «обязанностей службы» заменить словами «служебных обязанностей»;

в части первой пункта 17:

слова «выполняющему обязанности» заменить словами «исполняющему служебные обязанности»;

после слов «ученую степень,» дополнить словами «и офицерам медицинских специальностей, осуществляющим лечебную деятельность,»;

24) абзац второй части первой статьи 27-1 после слов «пребывания в» дополнить словом «специальном»;

25) в статье 28:

подпункт 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«3) иные специальные звания – уполномоченными руководителями.»;

подпункт 3) части второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3) иных специальных званий – уполномоченными руководителями.»;

26) в статье 30:

пункт 2 исключить;

в пункте 4 слова «, их назначению на эти должности должна предшествовать соответствующая переподготовка» заменить словами «сотрудники, планируемые к назначению или назначенные, в течение года после назначения на должность иного профиля деятельности должны пройти соответствующий курс переподготовки»;

в пункте 5:

в части первой слова «, имеющий звание» исключить;

в части второй слова «, не имеющий звания офицерского» заменить словами «рядового или сержантского»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«При зачислении в военное, специальное учебное заведение

за магистрантом, докторантом, адъюнктом, слушателем и курсантом сохраняется ранее присвоенное ему специальное, воинское звание или классный чин.»;

часть четвертую пункта 7 изложить в следующей редакции:

«При невозможности назначения на указанные должности такие сотрудники назначаются на иные должности, родственные по профилю подготовки, или зачисляются в распоряжение соответствующего руководителя для дальнейшего назначения на должность.»;

в пункте 8:

в части первой подпункта 1) слова «, подлежащие замещению составом сержантов и офицерским составом,» заменить словами «сержантского и офицерского составов»;

в подпункте 2) слово «начальников» заменить словом «руководителей»;

подпункт 3) дополнить словами «, если по перемещаемой должности предусмотрены более высокие требования к состоянию здоровья»;

пункт 8-1 изложить в следующей редакции:

«8-1. При невозможности назначения сотрудников соответствующего состава на штатные должности сотрудников медицинских специальностей, осуществляющих лечебную деятельность, профессорско-преподавательского состава или научных сотрудников на них могут быть назначены, в том числе временно, работники соответствующего профиля в порядке, определяемом первым руководителем специального государственного органа. При этом должностной оклад работника устанавливается по занимаемой штатной должности сотрудников медицинских специальностей, осуществляющих лечебную деятельность, профессорско-преподавательского состава или научных сотрудников.

Работники, временно назначенные на штатные должности сотрудников медицинских специальностей, осуществляющих лечебную деятельность, профессорско-преподавательского состава или научных сотрудников, при назначении на эти должности сотрудников назначаются на другие штатные должности, а в случае невозможности их назначения на указанные должности увольняются в установленном порядке.»;

часть вторую пункта 11 изложить в следующей редакции:

«На вышестоящую должность назначается сотрудник, рекомендованный аттестационной комиссией.»;

в абзаце шестом подпункта 1) пункта 15 слово «начальника» заменить словами «уполномоченного руководителя»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. При перемещении сотрудника, освобождении от должности, зачислении в распоряжение уполномоченного руководителя, увольнении, присвоении, снижении, лишении, восстановлении специального звания,

а также при заключении нового контракта оформляется представление

в порядке, определяемом первым руководителем специального государственного органа.»;

27) в статье 31:

подпункты 3), 5) и 7) части второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

«3) зачисления в распоряжение уполномоченного руководителя

по основаниям, указанным в подпунктах 1), 2), 5), 6), 7), 8) и 9) пункта 4

статьи 33 настоящего Закона;»;

«5) перевода из одного специального государственного органа в другой либо из Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, правоохранительных органов в специальный государственный орган и наоборот;»;

«7) отчисления магистрантов, докторантов и адъюнктов из военного, специального учебного заведения либо организации образования иностранного государства за неуспеваемость или по собственной инициативе.»;

пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:

«Перевод из одного специального государственного органа в другой либо из Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, правоохранительных органов в специальный государственный орган и наоборот производится по согласованию с их первыми руководителями при соответствии требованиям статей 7 и 8 настоящего Закона.»;

28) в статье 32:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Возложение на сотрудника временного исполнения обязанностей по вакантной (незанятой) должности и освобождение его от исполнения обязанностей по занимаемой должности осуществляются уполномоченным руководителем.

При этом возложение на сотрудника органов национальной безопасности Республики Казахстан временного исполнения обязанностей

по вакантной (незанятой) должности, подлежащей замещению высшим офицерским составом, осуществляется в порядке, определенном Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.»;

в пункте 3 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»;

29) в статье 33:

заголовок, пункты 1 и 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 33. Зачисление в распоряжение

уполномоченного руководителя

1. Для решения вопросов дальнейшего прохождения службы сотрудники могут быть зачислены в распоряжение уполномоченного руководителя.»;

«3. Уполномоченные руководители, в распоряжении которых находятся сотрудники, утверждают перечень их должностных обязанностей.»;

в пункте 4:

подпункт 3) исключить;

в подпункте 4) слова «в связи с вынесением» заменить словами

«со дня вынесения»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Уполномоченные руководители, не принявшие организационно-управленческие меры в отношении сотрудников, находящихся

в распоряжении сверх установленных сроков, предусмотренных

подпунктами 1) и 2) части первой настоящего пункта, несут ответственность

в соответствии с настоящим Законом.»;

30) в статье 36:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Прикомандированным сотрудникам производится оплата труда, установленная для соответствующих категорий работников государственных органов, а также организаций Республики Казахстан, к которым

они прикомандированы, за счет средств, предусмотренных

на содержание данных органов, а также организаций, за исключением окладов по специальному званию, установленных законодательством Республики Казахстан, и иных выплат, предусмотренных настоящим Законом, которые производятся за счет бюджетных средств, предусмотренных на содержание специального государственного органа, откуда прикомандированы сотрудники.

Премирование прикомандированных сотрудников и оказание им материальной помощи осуществляются в порядке, определенном для работников государственных органов, а также организаций Республики Казахстан, к которым они прикомандированы, за счет средств, предусмотренных на содержание данных органов, а также организаций.

Обеспечение специальной формой одежды производится за счет бюджетных средств, предусмотренных на содержание специального государственного органа, откуда прикомандированы сотрудники.»;

пункт 5 исключить;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Прикомандированным к международным организациям сотрудникам выплачиваются заработная плата, установленная для соответствующих категорий работников международных организаций, за счет средств, предусмотренных на их содержание, а также оклад

по специальному званию, установленный законодательством Республики Казахстан, за счет бюджетных средств, предусмотренных на содержание специального государственного органа, откуда прикомандированы сотрудники, если иное не установлено международными договорами Республики Казахстан.

Если международными договорами Республики Казахстан

не установлены возмещение затрат на лечение сотрудников и членов их семей, выплата пособий на оздоровление, оплата аренды (найма) жилища,

то они производятся в порядке, определяемом первыми руководителями специальных государственных органов.»;

31) в статье 36-1:

в части первой пункта 2:

слова «в размере» заменить словами «из расчета»;

после слов «за счет» дополнить словом «бюджетных»;

пункт 3:

после слова «исполнением» дополнить словом «служебных»;

после слов «за счет» дополнить словом «бюджетных»;

32) в статье 37:

в пункте 3 слово «лицом» заменить словом «сотрудником»;

в пункте 4 слова «в специальных органах» заменить словами

«в специальных государственных органах»;

в пункте 7 слово «Лица» заменить словом «Сотрудники»;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. В целях качественного отбора сотрудников для занятия вакантных руководящих должностей специального государственного органа формируется Президентский кадровый резерв специальных государственных органов.

Президентский кадровый резерв специальных государственных органов – список сотрудников, прошедших особый порядок отбора, определяемый Президентом Республики Казахстан, для выдвижения

на руководящие должности специальных государственных органов.

Порядок формирования Президентского кадрового резерва специальных государственных органов определяется Президентом Республики Казахстан.»;

33) пункт 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«2. Продолжительность отпусков определяется в соответствии

с законодательством Республики Казахстан, при этом общая продолжительность ежегодного и дополнительного отпусков не может превышать шестьдесят суток в году представления (без учета дней

ежегодного отпуска за предыдущий год), не считая времени, необходимого

для проезда к месту проведения отпуска и обратно в пределах Республики Казахстан.»;

34) в статье 40:

в части второй пункта 1 слова «и иных случаев, предусмотренных

в контракте» исключить;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Продолжительность ежегодных отпусков, предоставляемых сотрудникам (за исключением курсантов, слушателей) с учетом выслуги лет, устанавливается:

имеющим выслугу на службе менее десяти календарных лет – тридцать суток;

от десяти до пятнадцати календарных лет – тридцать пять суток;

от пятнадцати до двадцати календарных лет – сорок суток;

от двадцати календарных лет и более – сорок пять суток;

сотрудникам, находящимся на летной работе, независимо от выслуги лет – сорок пять суток;

сотрудникам, проходящим службу в местностях по перечню, устанавливаемому Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по согласованию со Службой государственной охраны Республики Казахстан, – дополнительно к ежегодному отпуску десять суток.»;

пункт 7 исключить;

в пункте 12:

в части первой слова «руководитель территориального органа,

на территории которого сотрудник находится в отпуске» заменить словами «уполномоченный руководитель, предоставивший отпуск»;

часть вторую исключить;

35) пункт 3 статьи 43 после слова «исполнение» дополнить словом «служебных»;

36) подпункт 3) статьи 48 изложить в следующей редакции:

«3) признание сотрудника безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным в соответствии с решением суда, вступившим в законную силу.»;

37) в пункте 1 статьи 49:

подпункт 8) исключить;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) в связи с поступлением на государственную службу,

за исключением перевода в правоохранительные органы Республики Казахстан, Вооруженные Силы Республики Казахстан, другие войска

и воинские формирования или специальные государственные органы;»;

38) в статье 51:

пункты 1 и 5-1 изложить в следующей редакции:

«1. Увольнение сотрудников в запас или отставку со службы производится приказом уполномоченного руководителя.»;

«5-1. Граждане Республики Казахстан, уволенные со службы

в специальных государственных органах, имеют право обжаловать приказ

об увольнении вышестоящим должностным лицам, в суд в соответствии

с законами Республики Казахстан, но не позднее трех месяцев со дня письменного ознакомления с приказом или выпиской из него.»;

в пункте 6 слова «когда увольнение производится по отрицательным мотивам» заменить словами «предусмотренных подпунктами 6), 12-1) и 13) пункта 1 статьи 49 настоящего Закона»;

в пункте 7 слово «аппаратом» заменить словом «подразделением»;

в пункте 10 слово «решением» заменить словом «приказом»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Увольнение в связи с поступлением на государственную службу производится по рапорту сотрудника при поступлении соответствующего уведомления государственного учреждения о приеме сотрудника на службу

с указанием должности государственного служащего.»;

в пункте 14:

в подпункте 3) части первой слова «обязанностей службы» заменить словами «служебных обязанностей»;

в абзаце первом части второй слова «обязанностей службы» заменить словами «служебных обязанностей»;

39) в статье 52:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Сотрудники офицерского состава органов национальной безопасности Республики Казахстан (за исключением отчисленных слушателей офицерского состава), уволенные в запас, подлежат учету офицеров запаса органов национальной безопасности Республики Казахстан

в территориальных органах национальной безопасности Республики Казахстан.»;

подпункт 4) пункта 2 исключить;

40) в статье 53:

в пункте 2 слова «с исключением с учета офицеров запаса специальных государственных органов» исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Порядок организации учета офицеров запаса органов национальной безопасности Республики Казахстан и пребывания сотрудников в запасе определяется Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.»;

41) пункт 1 статьи 54 исключить;

42) в подпункте 3) пункта 3 статьи 55 слова «подготовки (переподготовки) и обучения» заменить словами «профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации»;

43) в статье 56:

в пункте 1:

в части первой слова «непрерывного пребывания на службе

в специальных государственных органах» исключить;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Для решения вопроса о зачислении сотрудника в кадровый резерв,

а также о назначении сотрудника на нижестоящую должность аттестация проводится без учета требований, предусмотренных частями первой и второй настоящего пункта.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Аттестация включает в себя ряд последовательных этапов:

1) подготовка к проведению аттестации;

2) тестирование сотрудника на знание законодательства Республики Казахстан, государственного языка и проведение психолого-социологических исследований.

Не подлежит тестированию сотрудник при проведении аттестации для решения вопроса о назначении его на нижестоящую должность;

3) вынесение решения аттестационной комиссией.»;

44) статью 56-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 56-1. Внеочередная аттестация сотрудников

Внеочередная аттестация проводится по решению Президента Республики Казахстан, определяющему ее порядок, этапы, сроки и категории аттестуемых сотрудников.»;

45) в статье 57:

в части второй пункта 7:

абзацы четвертый и шестой изложить в следующей редакции:

«о направлении на учебу в военное, специальное учебное заведение либо организации образования иностранного государства или на курсы профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации;»;

«о перемещении сотрудника с занимаемой должности на нижестоящую должность с указанием причин;»;

абзац седьмой исключить;

в пункте 8:

в подпункте 1):

слово «(начальником)» исключить;

слова «невыполнения», «выполнения» заменить соответственно словами «неисполнения», «исполнения»;

подпункт 6) исключить;

пункт 11 исключить;

46) в части первой пункта 6 статьи 58 слово «(начальников)» исключить;

47) в пункте 2 статьи 60:

слова «вправе отменить» заменить словом «отменяет»;

слова «при необходимости назначить» заменить словом «назначает»;

48) в статье 62:

в пункте 3:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) организацией воспитательной и идеологической работы с кадровым составом;»;

в подпункте 2) слова «выполнение своих обязанностей» заменить словами «исполнение им служебных обязанностей»;

в подпункте 4) слова «выполнении ими обязанностей службы» заменить словами «исполнении ими служебных обязанностей»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Дисциплинарная ответственность сотрудников – вид юридической ответственности, которую несут сотрудники за совершение дисциплинарных проступков.»;

пункт 11 после слова «приказ» дополнить словами

«или распоряжение»;

49) в статье 63:

в пункте 2 слова «обязанности службы» заменить словами «служебные обязанности»;

часть первую пункта 3 после слова «исполнение» дополнить словом «служебных»;

пункт 9 исключить;

50) в статье 64:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Дисциплинарный проступок сотрудника (далее – проступок) – противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником возложенных на него служебных обязанностей и (или) нарушение служебной дисциплины, а равно несоблюдение установленных законами Республики Казахстан ограничений, связанных с пребыванием

на службе.»;

в пункте 5:

в части второй слова «обязанностей службы» заменить словами «служебных обязанностей»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«При этом уполномоченные руководители, отстранившие сотрудника от должности, утверждают перечень его должностных обязанностей,

не связанных с отстраняемой должностью.»;

в пункте 13 слова «от исполнения обязанности» заменить словами

«от исполнения служебных обязанностей»;

51) в статье 65:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Служебное расследование – деятельность по сбору, проверке и исследованию материалов и сведений о проступке, происшествии,

а также событии, содержащем признаки правонарушения, в целях полного, всестороннего и объективного выяснения обстоятельств.»;

пункт 2 исключить;

подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«1) рапорты, обращения и письма;»;

в части третьей пункта 4 слова «В исключительных случаях срок» заменить словом «Срок»;

часть вторую пункта 5 исключить;

часть первую пункта 6 после слова «расследования» дополнить словом «уполномоченным»;

в пункте 7 слово «лицу» заменить словами «уполномоченному руководителю»;

в подпункте 6) части первой пункта 15 слово «команды» заменить словом «распоряжения»;

в подпункте 7) части первой пункта 16 слова «выполнением

им возложенных на него обязанностей» заменить словами «исполнением

им служебных обязанностей»;

пункт 23 исключить;

предложение третье пункта 24 исключить;

52) статьи 66 и 67 исключить;

53) в статье 68:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Уполномоченный руководитель на основании заключения

о результатах служебного расследования принимает соответствующее

решение о наложении или неналожении взыскания. При этом материалы служебного расследования представляются уполномоченному руководителю по его требованию.»;

в пункте 6 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

54) в статье 70:

в пункте 2 слова «, которым это взыскание было наложено, или вышестоящим руководителем» заменить словами «или вышестоящего руководителя»;

в части второй пункта 3 слова «, которым это взыскание было наложено,» исключить;

55) пункт 2 статьи 71 изложить в следующей редакции:

«2. В случае несогласия сотрудника с приказом о привлечении

к дисциплинарной ответственности он вправе в бумажной форме или форме электронного документа обжаловать этот приказ в вышестоящее подразделение специального государственного органа или суд в соответствии с законами Республики Казахстан, но не позднее одного месяца со дня письменного ознакомления с приказом или выпиской из него.»;

56) в статье 72:

подпункты 1) и 2) части второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) за периоды прохождения службы не на штатных должностях

в случаях, предусмотренных подпунктами 4), 8) и 9) пункта 4 статьи 33 настоящего Закона;

2) за периоды временного отстранения от должности на основании статьи 158 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;»;

часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«В случае нахождения сотрудника в распоряжении уполномоченного руководителя, предусмотренном подпунктом 4) пункта 4 статьи 33 настоящего Закона, сотрудник обеспечивается минимальным размером месячной заработной платы, установленным на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.»;

пункт 5 после слова «сотрудников» дополнить словами «, в том числе прикомандированных к международным организациям,»;

57) в статье 73:

абзац четвертый части первой пункта 5 изложить в следующей редакции:

«перемещении по службе (за исключением отчисленных из военного, специального учебного заведения или организаций образования иностранных государств за неуспеваемость или по собственной инициативе магистрантов, докторантов и адъюнктов);»;

части первую и третью пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. Сотрудникам (кроме курсантов, слушателей, а также отчисленных из военных, специальных учебных заведений или организаций образования иностранных государств за неуспеваемость или по собственной инициативе магистрантов, докторантов и адъюнктов) при перемещении по службе, связанном с переездом из одного населенного пункта в другой на удалении более ста километров, выплачивается подъемное пособие в размере двухмесячного денежного содержания на самого сотрудника и половины месячного денежного содержания на каждого члена семьи в порядке, определяемом первыми руководителями специальных государственных органов.»;

«При этом в случае если супруги являются сотрудниками или один из них является военнослужащим либо сотрудником правоохранительных органов, органов гражданской защиты, то подъемное пособие на членов семьи в размере половины месячного денежного содержания на каждого члена семьи выплачивается только одному из них в порядке, определяемом первым руководителем специального государственного органа.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Сотрудники (кроме курсантов, слушателей, а также отчисленных из военных, специальных учебных заведений или организаций образования иностранных государств за неуспеваемость или по собственной инициативе магистрантов, докторантов и адъюнктов) при перемещении по службе или увольнении со службы, кроме случаев, предусмотренных подпунктами 6),

12-1) и 13) пункта 1 статьи 49 настоящего Закона, имеют право на возмещение затрат за перевозку собственного имущества в пределах Республики Казахстан из расчета одного месячного расчетного показателя на каждые двадцать километров автомобильной дороги в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

При этом в случае если супруги являются сотрудниками или один

из них является военнослужащим либо сотрудником правоохранительных органов, органов гражданской защиты, то возмещение затрат за перевозку собственного имущества в пределах Республики Казахстан при перемещении по службе или увольнении со службы из расчета одного месячного расчетного показателя на каждые двадцать километров автомобильной дороги производится только одному из них по их выбору.»;

58) в пункте 5 статьи 75 слова «обязанностей службы (служебных обязанностей)» заменить словами «служебных обязанностей»;

59) в статье 76:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Сотрудники, проходящие службу в специальных государственных органах на должностях рядового и сержантского составов, прослужившие

не менее восьми лет в календарном исчислении на дату издания приказа

о зачислении в организацию высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан, имеют право на возмещение затрат на обучение

по образовательным программам бакалавриата в данной организации

на платной основе в размере пятидесяти процентов от стоимости обучения

за счет бюджетных средств. Данная льгота применяется один раз при представлении диплома об окончании данного учебного заведения.»;

пункты 3, 4 и 5 исключить;

60) в статье 77:

в пункте 1:

слово «государства» заменить словами «бюджетных средств»;

слова «первыми руководителями специальных государственных органов» заменить словами «Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан»;

в пунктах 2 и 3 слова «первыми руководителями специальных государственных органов» заменить словами «Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан»;

в пункте 4:

в части первой:

в абзаце первом слова «первыми руководителями специальных государственных органов» заменить словами «Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан»;

в подпункте 2) слова «предусмотренных 6), 12-1)» заменить словами «предусмотренных подпунктами 6)»;

в части второй слова «за счет государства» заменить словами

«за счет бюджетных средств»;

часть третью после слова «заведений» дополнить словами

«или организаций образования иностранных государств»;

в пункте 5 слова «первыми руководителями специальных государственных органов» заменить словами «Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан»;

в абзаце первом пункта 8 слова «обязанностей службы» заменить словами «служебных обязанностей»;

в пункте 11 слова «обязанностей службы» заменить словами «служебных обязанностей»;

в пункте 12:

в части первой слова «обязанностей службы» заменить словами «служебных обязанностей»;

в части третьей слова «обязанностей службы» заменить словами «служебных обязанностей»;

61) в статье 78:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Права членов семей сотрудников, предусмотренные пунктом 1

настоящей статьи, распространяются на членов семей граждан Республики

Казахстан, уволенных со службы в специальных государственных органах

и имеющих право на медицинское обеспечение за счет бюджетных средств

в военно-медицинских (медицинских) подразделениях.»;

в пункте 4:

часть первую изложить в следующей редакции:

«4. Членам семей сотрудников (кроме курсантов, слушателей, а также отчисленных из военных, специальных учебных заведений или организаций образования иностранных государств за неуспеваемость или по собственной инициативе магистрантов, докторантов и адъюнктов), постоянно совместно проживающим с ними, возмещаются затраты за проезд на транспорте

по территории Республики Казахстан при перемещении сотрудника, а также при увольнении сотрудника со службы, кроме случаев, предусмотренных подпунктами 6), 12-1) и 13) пункта 1 статьи 49 настоящего Закона, по нормам, устанавливаемым первыми руководителями специальных государственных органов по согласованию с центральным уполномоченным органом

по бюджетному планированию.»;

в часть вторую внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:

«7. Дети сотрудников, погибших или получивших инвалидность

при прохождении службы, пропавших без вести во время прохождения службы, пользуются правом зачисления в военные колледжи, специализированные организации образования с углубленной допризывной подготовкой вне конкурса, а дети, набравшие пороговый уровень баллов

по установленным для поступающих требованиям, зачисляются в военные, специальные учебные заведения Республики Казахстан вне конкурса.

8. Детям сотрудников, в том числе тех, которые погибли, умерли или пропали без вести во время прохождения службы, местные исполнительные органы предоставляют вне очереди места в детских дошкольных организациях по месту жительства, оплата взимается в размере, установленном для государственных дошкольных организаций.»;

в пункте 10 слова «распространяются в отношении членов семей военнослужащих органов национальной безопасности, уполномоченного органа в сфере внешней разведки и Службы государственной охраны Республики Казахстан» заменить словами «, распространяются в отношении членов семей военнослужащих специальных государственных органов»;

в пункте 11:

в части первой слова «обязанностей службы» заменить словами «служебных обязанностей»;

в части третьей слова «обязанностей службы» заменить словами «служебных обязанностей»;

62) в статье 79:

часть первую пункта 4 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) по собственному желанию и имеющими выслугу двадцать пять и более календарных лет.»;

в пункте 5 слова «обязанностей службы» заменить словами «служебных обязанностей»;

63) в пункте 3 статьи 80 слова «обязанностей службы» заменить словами «служебных обязанностей»;

64) часть первую пункта 1 статьи 81 после слова «осуществляются» дополнить словами «в виде единовременной компенсации».

13. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:

1) подпункт 1) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1) адъюнкт – военнослужащий, обучающийся в зарубежном военном учебном заведении, реализующем образовательные программы послевузовского образования;»;

2) в части третьей статьи 4 слова «лиц, уволенных с воинской службы» заменить словами «граждан Республики Казахстан, уволенных с воинской службы (за исключением уволенных по отрицательным мотивам, служебному несоответствию, выявившемуся по итогам аттестации)»;

3) подпункт 2) части первой пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«2) участия в боевых действиях, выполнения задач при возникновении кризисных ситуаций, введении режимов чрезвычайной ситуации социального характера, чрезвычайного положения, в период мобилизации, военного положения или в военное время;»;

4) в подпункте 13) и абзаце первом подпункта 15) пункта 1 статьи 7 слова «в письменной форме» заменить словами «в бумажной форме или форме электронного документа»;

5) в подпункте 3) пункта 5 статьи 21 слова «в связи с вынесением» заменить словами «со дня вынесения»;

6) в части четвертой пункта 1 статьи 23 слово «пять» исключить;

7) в подпункте 6) пункта 1 статьи 26:

слова «с переходом» заменить словами «с поступлением»;

слова «или в государственные учреждения» исключить;

8) статью 37 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. В случае перемещения сотрудника органа национальной безопасности Республики Казахстан на воинскую должность органа национальной безопасности Республики Казахстан с ним заключается новый контракт о прохождении воинской службы на срок, равный оставшемуся сроку предыдущего контракта, и наоборот.»;

9) в пункте 8 статьи 44:

часть третью изложить в следующей редакции:

«Военнослужащим, за исключением курсантов, кадетов, военнослужащих срочной воинской службы и военных резервистов,

при переводе к новому месту службы в другую местность за счет бюджетных средств выплачивается компенсация за перевозку собственного имущества

в пределах Республики Казахстан из расчета одного месячного расчетного показателя на каждые двадцать километров автомобильной дороги в порядке, определяемом руководителем уполномоченного органа.»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«При этом если супруги являются военнослужащими или один из них является сотрудником специальных государственных органов Республики Казахстан либо правоохранительных органов, органов гражданской защиты, то право на выплату компенсации за перевозку собственного имущества

в пределах Республики Казахстан имеет только один из них по их выбору.»;

10) часть третью пункта 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:

«Общая продолжительность ежегодного основного и дополнительного отпусков не может превышать шестьдесят суток в году представления (без учета дней ежегодного отпуска за предыдущий год), не считая времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно в пределах Республики Казахстан. Порядок предоставления времени, необходимого для проезда к месту отпуска и обратно, устанавливается Правилами прохождения воинской службы.»;

11) в статье 47:

часть первую изложить в следующей редакции:

«Военнослужащие, проходящие воинскую службу по контракту

на воинских должностях рядового и сержантского составов, прослужившие

не менее восьми лет в календарном исчислении, имеют право на возмещение затрат на обучение по образовательным программам бакалавриата

в организациях высшего образования Республики Казахстан на платной основе в размере пятидесяти процентов от стоимости обучения за счет бюджетных средств. Данным правом военнослужащий может воспользоваться один раз при представлении диплома об окончании учебного заведения.»;

части третью, четвертую и пятую исключить.

14. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года

«О Государственной границе Республики Казахстан»:

в подпункте 4) пункта 4 статьи 76 слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченным органом в области здравоохранения».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого

официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 10 июня 2026 года

№ 301-VІIІ ЗРК